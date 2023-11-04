Нове уявлення про планетарну систему Kepler-385

Наше розуміння планетних систем за межами нашої Сонячної системи продовжує розширюватися, оскільки знятий з експлуатації космічний телескоп Кеплер NASA дає новаторські відкриття. Останньою знахідкою стала система Kepler-385, що складається з семи цікавих планет з унікальними характеристиками.

Однією з відмінних рис цієї системи є інтенсивне тепло, яке відчуває кожна планета. Купаючись у променистому теплі від зірки-господаря, ці планети перевершують будь-які планети в нашій Сонячній системі з точки зору тепла на одиницю площі.

Система Kepler-385 виділяється серед своїх аналогів тим, що всі сім планет більші за Землю, але менші за Нептун. Це робить її однією з рідкісних систем, яка містить більше шести підтверджених планет або планет-кандидатів. Важливість цього відкриття підкреслюється тим фактом, що воно є частиною нового каталогу Кеплера, який включає майже 4,400 планет-кандидатів і понад 700 мультипланетних систем.

Провідний автор Джек Ліссауер з Дослідницького центру Еймса НАСА підкреслює важливість цього нового каталогу. Завдяки найточнішому на сьогоднішньому списку планет-кандидатів Кеплера та їхнім властивостям астрономи тепер можуть глибше зрозуміти характеристики цих екзопланет. Ліссауер визнає вирішальну роль місії Kepler у революції наших знань про екзопланети та те, як цей каталог сприятиме подальшим дослідженням.

Центральне місце посідає зірка системи Kepler-385, схожа на наше Сонце, але трохи більша й гарячіша. Вважається, що дві внутрішні планети, трохи більші за Землю, мають скелясті композиції з можливістю тонкої атмосфери. Навпаки, решта п’ять планет мають подвійний радіус земного і, як очікується, будуть оповиті щільною атмосферою.

Повний характер цього останнього каталогу дозволяє нам отримати безпрецедентне розуміння системи Kepler-385. У той час як попередні каталоги були зосереджені на визначенні поширеності екзопланет, це дослідження розширює рамки для надання детального переліку цих захоплюючих планет.

FAQ

Питання: Скільки планет у системі Kepler-385?

A: Система Kepler-385 складається з семи планет.

З: Як порівнюють планети в системі Kepler-385 з планетами в нашій Сонячній системі?

В: На відміну від наших сусідніх планет, усі сім планет у цій системі більші за Землю, але менші за Нептун.

З: Що унікального в системі Kepler-385?

Відповідь: Це одна з небагатьох відомих планетних систем із більш ніж шістьма підтвердженими планетами або планетами-кандидатами.

джерела:

NASA: https://www.nasa.gov