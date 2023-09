Результати дослідження: люди спричиняють втрату кількох гілок на дереві життя

By

Нове дослідження попереджає про загрозу шостого масового вимирання, спричиненого діяльністю людини, заявляючи, що люди спричиняють втрату цілих гілок «дерева життя». Дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, є унікальним, оскільки розглядає вимирання цілих родів, а не лише окремих видів.

Дослідники зосередилися на видах хребетних (за винятком риб) і виявили, що з 5,400 вивчених родів 73 вимерли за останні 500 років, причому більшість із них зникли протягом останніх двох століть. Цей рівень вимирання набагато вищий, ніж можна було б очікувати, виходячи з оцінок літопису скам’янілостей.

Діяльність людини, така як знищення середовища існування, надмірний вилов риби та полювання, визначені як основна причина цієї кризи вимирання. Втрата одного роду може мати далекосяжні наслідки для всієї екосистеми. Співавтор дослідження Херардо Себальос підкреслює терміновість ситуації, заявляючи: «Нас хвилює те, що … ми втрачаємо речі настільки швидко, що для нас це сигнал про крах цивілізації».

Хоча всі експерти погоджуються, що поточні темпи вимирання викликають занепокоєння, питання про те, чи є це шостим масовим вимиранням, є предметом дебатів. Вчені визначають масове вимирання як втрату 75% видів за короткий проміжок часу. За словами Роберта Коуї, біолога з Гавайського університету, використовуючи це визначення, шостого масового вимирання ще не відбулося.

Однак результати дослідження про втрату цілих гілок Дерева Життя підкреслюють серйозність ситуації. Це дослідження демонструє нагальну потребу в діях для збереження біорізноманіття та захисту майбутнього людства.

