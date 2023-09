Нове дослідження попереджає, що люди спричиняють втрату цілих гілок дерева життя

By

Недавнє дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, що люди спричиняють вимирання цілих гілок «дерева життя», що викликає занепокоєння щодо можливого шостого масового вимирання. Дослідження, проведене дослідниками з Національного автономного університету Мексики, зосереджено на вимиранні цілих родів, які є класифікаціями між видами та родинами.

На відміну від попередніх досліджень, які вивчали лише втрату окремих видів, це дослідження аналізує зникнення цілих родів. Це значний внесок, оскільки він забезпечує глибше розуміння поточних темпів вимирання. Професор Херардо Себальос, один із співавторів дослідження, підкреслює, що криза вимирання є такою ж серйозною, як і криза зміни клімату, але її часто ігнорують.

Вивчивши дані Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), дослідники виявили, що за останні 73 років вимерло 500 роди, причому більшість вимирань припало на останні два століття. Це викликає тривогу, оскільки, виходячи з попередніх темпів вимирання, лише два роди повинні були бути втрачені за той самий проміжок часу.

У дослідженні основними причинами цих вимирань є людська діяльність, така як знищення середовища проживання, надмірний вилов риби та полювання. Втрата навіть одного роду може мати далекосяжні наслідки для екосистем. Дослідники вважають, що необхідні термінові дії, щоб запобігти подальшій втраті та краху цивілізацій.

Хоча серед експертів існує консенсус щодо того, що поточні темпи вимирання викликають тривогу, питання про те, чи відповідає воно критеріям шостого масового вимирання, залишається предметом дебатів. Масове вимирання визначається як втрата 75% видів за короткий період часу. Однак, якщо поточні темпи вимирання збережуться або збільшаться, ймовірно, відбудеться масове вимирання.

Автори дослідження підкреслюють необхідність приділяти пріоритет захисту та відновленню природних середовищ існування, щоб запобігти подальшому вимиранню. Вони вважають, що все ще можливо врятувати багато пологів, якщо вжити негайних заходів.

Джерела: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Визначення:

Роди: У класифікації живих істот рід є рангом між видом і родиною.

Вид: група організмів, які мають подібні характеристики та здатні розмножуватися для створення плідного потомства.

Масове вимирання: швидка втрата значного відсотка видів протягом короткого періоду часу, що призводить до серйозних екологічних та еволюційних змін.

Дерево життя: метафоричне представлення стосунків між різними видами, що відстежує їх еволюційну історію до спільного предка.