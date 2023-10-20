Дослідники використовують гігантський радіотелескоп Meterwave для вивчення іоносфери Землі

Дослідники зробили значний прорив у вивченні іоносфери Землі, використовуючи Гігантський метрохвильовий радіотелескоп (GMRT) замість традиційних супутникових спостережень. GMRT, розташований у регіоні низьких широт, довів ефективність у виявленні та характеристиці збурень в іоносфері. Це дослідження дає змогу краще зрозуміти іоносферу, що може мати наслідки для підвищення точності послуг GPS, а також для вивчення радіогалактик.

Провідний автор дослідження, Сарвеш Мангала з Національного центру радіоастрофізики, разом зі своїм наставником, професором Абхірупом Даттою з IIT-Indore, успішно виявили численні середньомасштабні рухові іоносферні збурення (TID) і маломасштабні TID за допомогою GMRT. Ці збурення спостерігалися на частотах 235 МГц і 610 МГц.

Дослідження виявило несподівані зміни в іоносфері під час сходу сонця, значні збурення іоносфери та дрібніші структури, що рухаються в тому ж напрямку. Це спостереження кидає виклик попереднім дослідженням і підкреслює важливість використання низькоширотних інструментів, таких як GMRT, для ефективного виявлення змін у щільності електронів іоносфери.

Покращуючи знання та моделі іоносфери, це дослідження може призвести до кращих технологій і точніших вимірювань для навігації та зв’язку. Виняткова чутливість GMRT дозволяє проводити точні вимірювання змін іоносфери, перевершуючи можливості GPS і радарних інструментів.

Цей новаторський результат відкриває нові шляхи для досліджень за допомогою GMRT. Яшвант Гупта, директор Національного центру радіоастрофізики, заявив, що це досягнення підтверджує їхню віру в потенціал GMRT і підкреслює важливість цього дослідження для просування нашого розуміння іоносфери.

джерела:

– Інформаційне агентство PTI

– Geophysical Research Letters

– Національний центр радіоастрофізики