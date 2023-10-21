Радіотелескоп відкрив нові дані про іоносферу Землі

Дослідники вперше зробили новаторське відкриття про збурення в іоносфері Землі за допомогою гігантського метрохвильового радіотелескопа (GMRT). Іоносфера є важливим шаром земної атмосфери, який відіграє вирішальну роль у різних технологіях, таких як служби GPS і дослідження радіогалактик. Вивчаючи іоносферу, вчені можуть підвищити точність служб позиціонування, навігації та часу.

Дослідження, опубліковане в рецензованому журналі Geophysical Research Letters, очолив Сарвеш Мангала з Національного центру радіоастрофізики. Мангала разом зі своїм наставником, професором Абхірупом Даттою з IIT-Indore, успішно виявили та охарактеризували різні типи іоносферних збурень за допомогою GMRT.

Дослідники спостерігали середньомасштабні рухові іоносферні збурення (TIDs) із діапазоном від 100 до 300 км, а також дрібномасштабні TIDs приблизно 10 км. Ці збурення були виявлені на частотах 235 МГц і 610 МГц протягом майже дев'ятигодинного спостереження.

Одним із ключових висновків дослідження стали несподівані зміни в іоносфері під час сходу сонця. Дослідники також спостерігали значні збурення іоносфери та дрібніші структури, що рухалися в тому ж напрямку.

Що робить це дослідження унікальним, так це використання низькоширотного інструменту, такого як GMRT, який розміщено ближче до магнітного екватора Землі. Попередні дослідження в основному були зосереджені на збуреннях іоносфери в регіонах середніх і високих широт. Виняткова чутливість GMRT дозволила проводити точні вимірювання змін іоносфери, перевершуючи можливості GPS і радарних інструментів.

Результати цього дослідження покращать наше розуміння іоносфери та сприятимуть розробці точніших технологій для навігації та зв’язку. GMRT виявився ефективним інструментом для вивчення іоносферних явищ, демонструючи його потенціал для подальших проривів у цій галузі досліджень.

джерела:

– Geophysical Research Letters, рецензований журнал

– Національний центр радіоастрофізики

– Інститут фундаментальних досліджень Тата