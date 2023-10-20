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Гігантський радіотелескоп Meterwave, який використовується для вивчення збурень в іоносфері Землі

ByРоберт Ендрю

Жовтень 20, 2023
Гігантський радіотелескоп Meterwave, який використовується для вивчення збурень в іоносфері Землі

Дослідники вперше використали Гігантський метрохвильовий радіотелескоп (GMRT) для вивчення збурень в іоносфері Землі. Раніше спостереження за іоносферою проводилися за допомогою супутників. Покращуючи наше розуміння іоносфери, це дослідження може підвищити точність служб позиціонування, навігації та визначення часу, а також полегшити вивчення радіогалактик. Дослідження, опубліковане в рецензованому журналі Geophysical Research Letters, очолив Сарвеш Мангала з Національного центру радіоастрофізики.

Команда успішно виявила середньомасштабні рухові іоносферні збурення (TIDs) з діапазоном від 100 до 300 км і дрібномасштабні TID приблизно 10 км за допомогою GMRT. Ці спостереження проводилися на частотах 235 МГц і 610 МГц. Дослідження виявило несподівані зміни в іоносфері під час сходу сонця, значні збурення іоносфери та дрібніші структури, що рухаються в тому ж напрямку.

«Виняткова» чутливість GMRT дозволила дослідникам виявляти та характеризувати TID під час дев’ятигодинного спостереження, яке проводилося 5-6 серпня 2012 року. Це дослідження є одним із перших, у якому ефективно використовується низькоширотний інструмент (розташований ближче до магнітного поля Землі). екватор) для виявлення змін електронної густини в іоносфері.

Результати цього дослідження можуть покращити знання та моделі іоносфери, що призведе до прогресу в технологіях і більш точних вимірювань для цілей навігації та зв’язку. Хоча GMRT не є традиційним зондом для вивчення іоносфери, він виявився дуже ефективним у виявленні різних іоносферних явищ.

GMRT пропонує більш високу чутливість порівняно з GPS і радарними приладами, що дозволяє проводити точні вимірювання змін іоносфери. Це дослідження продемонструвало потенціал GMRT для відкриття нових шляхів дослідження в цій галузі.

Джерело: New Indian Express

By Роберт Ендрю

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