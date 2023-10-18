Розкриття таємниці регенерації кінцівок Аксолотля

Вчених давно захоплює аксолотль, вид саламандр, відомий своєю неймовірною здатністю відрощувати втрачені кінцівки. Проте питання про те, чи мають аксолотлі клітини апікально-ектодермального хребта (AER), які, як вважають, необхідні для розвитку та регенерації кінцівок у людей та інших тварин, залишається предметом дискусії.

У революційному дослідженні дослідники з EPFL і TU Dresden нарешті з’ясували механізм відростання кінцівок аксолотля. Створивши атлас транскриптомів окремих клітин різних видів, включаючи аксолотлів, людей, мишей, курей і жаб, вчені змогли порівняти профілі експресії генів і ідентифікувати гени, залучені в ріст і регенерацію кінцівок.

На відміну від попередніх суперечливих звітів, це дослідження переконливо демонструє, що аксолотлі дійсно мають клітини з характеристиками, подібними до клітин AER. Ці клітини відіграють вирішальну роль у розвитку кінцівок у різних видів, включаючи людей. Дослідники використовували просторову транскриптоміку, щоб розкрити гени, які експресуються в окремих частинах тканин під час регенерації кінцівок.

Цікаво, що дослідження також показало, що аксолотлі не повністю відновлюють клітини AER під час відростання кінцівок, що кидає виклик поширеній думці про те, що ці клітини необхідні для регенерації кінцівок. Натомість аксолотль використовує розподілений підхід із залученням кількох типів клітин для досягнення відростання кінцівок. Це відкриття не тільки розширює наше розуміння регенерації кінцівок у аксолотлів, але також пропонує нове розуміння потенційних методів регенеративної медицини для ссавців, включаючи людей.

Дослідники також порівняли регенеративні можливості аксолотлів з жаб’ячими пуголовками, які еволюційно ближчі до людини. Вони виявили, що ці види використовують різні типи клітин під час процесу регенерації, що свідчить про те, що може існувати кілька шляхів для досягнення регенерації кінцівок.

Це революційне дослідження відкриває новий погляд на захоплюючий світ регенерації кінцівок і відкриває багатообіцяючі перспективи для регенеративної медицини у людей.

Довідка з журналу:

Цзісін Чжун, Ріта Айрес, Георгіос Цісіос, Евангелія Скуфа, Керстін Брандт, Тетяна Сандовал-Гусман, Кан Ацтекін. Багатовидовий атлас вирішує парадокс розвитку та регенерації кінцівок аксолотля. Nature Communications 10 жовтня 2023 р. DOI: 10.1038/s41467-023-41944-w

джерела:

– Nature Communications (журнал без URL)