Розкриття прихованих генетичних секретів видів, що знаходяться під загрозою зникнення

Міжнародна співпраця розпочала надзвичайну місію, щоб розкрити генетичні таємниці видів Землі, що знаходяться під загрозою зникнення. Команда геноміки біорізноманіття та збереження Університету Коннектикуту в партнерстві з Oxford Nanopore Technologies і лісовою службою Міністерства сільського господарства США очолюють ініціативу зі складання карти ДНК видів, що знаходяться під загрозою зникнення.

Проект розпочався з того, що група студентів відобразила ДНК дерева жовтого горіха, що перебуває під загрозою зникнення. Популяція горіхового дерева, яке походить із Північної Америки, скорочується через завезений з Азії гриб. Секвенувавши геном горіхового дерева, дослідники сподіваються отримати уявлення про його механізми виживання та потенційно врятувати вид від вимирання.

Ця новаторська спроба – лише початок. Команда планує секвенувати ДНК інших видів, що знаходяться під загрозою зникнення, таких як гарбузовий ясен, глибоководні корали та червоний какаду. Завдяки цьому комплексному дослідженню вчені прагнуть створити бібліотеку генетичної інформації, яка може стати основою для прийняття рішень щодо відновлення та збереження.

Багато з цих видів не були широко вивчені науково, і їх послідовності ДНК здебільшого невідомі. Секвенувавши геноми видів, що перебувають під загрозою зникнення, вчені можуть глибше зрозуміти їхні унікальні характеристики та ідентифікувати гени, які сприяють їх виживанню.

Одним із захоплюючих аспектів цього дослідження є різноманітність плоїдності, яка спостерігається у цих видів. Більшість тварин диплоїдні, маючи дві копії кожної хромосоми, тоді як деякі рослини можуть бути три- або тетраплоїдними. Однак вважається, що гарбузове дерево ясеня, яке секвенували цього року, є октаплоїдним, що перевершує очікування та викликає інтригуючі питання щодо його генетики.

Вплив цього проекту виходить за межі збереження біорізноманіття. Це також забезпечує цінний досвід реальних досліджень для студентів бакалаврату, дозволяючи їм робити внесок у наукові дослідження та зусилля по збереженню.

Питання та відповіді:

З: Що таке ДНК?

В: ДНК, або дезоксирибонуклеїнова кислота, — це молекула, яка несе генетичні інструкції для розвитку, росту та розмноження. Він складається з нуклеотидів і утворює структуру подвійної спіралі. ДНК присутня майже в кожній клітині організму.

З: Що таке вид?

Відповідь: Вид — це група живих організмів, які мають спільні характеристики та можуть схрещуватися для отримання плідного потомства. Це фундаментальна концепція в біології, яка використовується для класифікації та організації різноманітності життя.

З: Як секвенування ДНК допомагає видам, що знаходяться під загрозою зникнення?

Відповідь: Секвенування ДНК видів, що знаходяться під загрозою зникнення, дає змогу зрозуміти механізми їхнього виживання та визначає генетичні риси, які сприяють їхній стійкості. Ця інформація може керувати зусиллями щодо збереження та потенційно врятувати види від вимирання.

З: Чому картографування ДНК видів, що знаходяться під загрозою зникнення, є важливим?

A: Картування ДНК видів, що знаходяться під загрозою зникнення, допомагає створити бібліотеку генетичної інформації, яка може інформувати рішення щодо відновлення та збереження. Він також робить внесок у наукові знання, відкриваючи нове уявлення про унікальний генетичний склад цих видів.