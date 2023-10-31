Зіткнення нейтронних зірок: дослідження дивовижної сили Кілонових

Нещодавно вчені провели революційне дослідження, яке вивчає потенційні загрози для життя на Землі через зіткнення нейтронних зірок, відомих як кілонова. Хоча ці космічні події є одними з найбільш вибухових і потужних у Всесвіті, їхній вплив на нашу планету залежить від їх близькості. У цьому дослідженні під керівництвом Хейла Перкінса з Університету Іллінойсу Урбана-Шампейн дослідники виявили, що кілонова, що виникає в межах приблизно 36 світлових років від Землі, може вивільнити випромінювання, яке потенційно може спричинити подію рівня вимирання. Це означає приголомшливу відстань приблизно в 212 трильйонів миль, що робить його значною небезпечною зоною.

Однак хороша новина полягає в тому, що ймовірність такої катастрофічної події неймовірно мала. Кілонові надзвичайно рідкісні, і їх важко виявити через їх швидке виникнення. Вченим лише нещодавно вдалося спостерігати один за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба завдяки його передовим можливостям. Ці небесні явища виникають, коли дві нейтронні зірки на орбіті обертаються по спіралі разом і стикаються, згодом викликаючи вибухи, яскравість яких у 10,000 XNUMX разів яскравіша за наднову, вивільняючи величезну кількість енергії лише за півсекунди.

Початковий вибух створює інтенсивний спалах гамма-випромінювання, який триває лише кілька секунд. Хоча потрапляння в це випромінювання швидко виявиться смертельним, ймовірність цього низька через вузьку спрямованість вибуху назовні від центру зіткнення. Кілонові також створюють післясвітіння рентгенівського випромінювання в навколишніх частинках і пилу, що може становити загрозу, якщо ми перебуваємо в межах 16.3 світлових років від події. Однак найбільш тривожним наслідком будуть космічні промені, випущені в усіх напрямках від вибуху. Якщо вони досягнуть Землі, вони знищать наш захисний озоновий шар, залишивши нас уразливими до шкідливих ультрафіолетових променів протягом тисяч років.

На щастя, рідкість кілонових означає, що ми з більшою ймовірністю зіткнемося з іншими небезпеками, такими як зіткнення з астероїдами, сонячні спалахи або вибухи наднових, які мають більшу ймовірність згубного впливу на життя на нашій планеті. Отже, хоча ці зіткнення нейтронних зірок справді захоплюють і карколомні, їхній потенціал загрожувати людству залишається мінімальним.

Часті питання (FAQ)

Що таке кілонова?

Кілонова — це космічна подія, яка відбувається, коли дві нейтронні зірки обертаються по спіралі разом і стикаються, що призводить до потужного вибуху, що супроводжується інтенсивним виділенням енергії.

Наскільки близько повинна бути Кілонова до Землі, щоб становити загрозу?

Згідно з недавніми дослідженнями, кілонова повинна виникнути в межах приблизно 36 світлових років від Землі, щоб потенційно викликати подію рівня вимирання.

Які потенційні небезпеки пов'язані з кілоновими?

Небезпека включає початковий спалах гамма-променів, який може виявитися смертельним у разі впливу, а також рентгенівське випромінювання в навколишніх частинках і пилу, яке може бути шкідливим, якщо подія станеться в межах 16.3 світлових років від нашої планети. Однак найбільшу загрозу становлять космічні промені, які знищують наш озоновий шар, залишаючи нас під впливом шкідливого ультрафіолетового випромінювання протягом тривалого періоду.

Чи поширені кілонові?

Ні, кілонові неймовірно рідкісні, і їх важко виявити через їх швидкоплинність. Вчені лише нещодавно змогли спостерігати за одним із них за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба.

Які ще небезпеки, швидше за все, вплинуть на Землю?

Інші небезпеки, які мають більшу ймовірність вплинути на життя на Землі, включають удари астероїдів, сонячні спалахи та вибухи наднових. Ці події більш поширені порівняно з кілоновими.