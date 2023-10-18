Найбільший із зафіксованих землетрусів на Марсі виявив тектонічну активність

Посадковий апарат NASA InSight нещодавно зафіксував землетрус магнітудою 4.7 на Марсі, найбільший землетрус, коли-небудь зареєстрований на планеті. Хоча це може здатися незначним у порівнянні з землетрусами на Землі, для нашої сусідньої планети це суттєво. Спочатку вчені припускали, що землетрус спричинив падіння метеорита, але пошуки ударного кратера виявилися безрезультатними. Це змусило дослідників зробити висновок, що землетрус був насправді спричинений тектонічною активністю в надрах Марса.

«Ми дійшли висновку, що найбільший землетрус, який спостерігав InSight, був тектонічним, а не ударним. Це важливо, оскільки показує, що розломи на Марсі можуть стати причиною сильних землетрусів», – сказав провідний автор Бен Фернандо, планетолог з Оксфордського університету. Висновки, опубліковані в журналі Geophysical Research Letters, дають цінну інформацію про геологічні процеси на Марсі.

На відміну від Землі, яка має тектоніку плит, що породжує землетруси, Марс має єдину тверду плиту. Однак планета все ще повільно зменшується й охолоджується, що може призвести до руху та активних розломів у марсіанській корі. Ці розломи можуть викликати землетруси навіть без активних тектонічних процесів.

Дослідницька група встановила, що землетрус магнітудою 4.7 стався в регіоні Аль-Кахіра Валліс, приблизно в 1,200 милях на південний схід від місця розташування InSight. Енергія, вивільнена під час цього землетрусу, перевершила енергію всіх інших землетрусів, зафіксованих InSight. Раніше більшість землетрусів були пов’язані з регіоном під назвою Cerberus Fossae, на схід від InSight. Походження цього потужного землетрусу спантеличило вчених, оскільки на поверхні не було помітних особливостей, що вказували б на поточні тектонічні процеси.

Відсутність ударного кратера в пошуках доказів зіткнення є важливою віхою в інтерпретації сейсмічних сигналів на Марсі. Розуміння сейсмічної активності Марса має вирішальне значення для майбутніх місій людей на планету. Оскільки NASA планує майбутні місії, краще розуміння геологічної історії та сейсмічної активності Марса буде важливим.

Загалом кожна сейсмічна подія, виявлена ​​InSight, відіграє вирішальну роль у розкритті геологічної історії Червоної планети. Він проливає світло на нутрощі та еволюцію Марса, надаючи цінну інформацію про розподіл сейсмічної активності на планеті. Ці знання життєво важливі для планування майбутніх місій людини на Марс.

Джерело: Geophysical Research Letters, Оксфордський університет, Імперський коледж Лондона