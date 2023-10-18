Нове розуміння марсотрусів: найбільший землетрус, зареєстрований на Марсі

Посадковий апарат NASA InSight нещодавно зафіксував найбільший землетрус, коли-небудь зареєстрований на Марсі, магнітудою 4.7. Хоча це може здатися скромним за мірками Землі, для нашої сусідньої планети це важливо. Раніше вчені припускали, що землетруси викликані падінням метеоритів. Однак відсутність ударного кратера, пов’язаного з цим землетрусом, змусило вчених зробити висновок, що причиною була тектонічна активність на Марсі. Це нове розуміння дає змогу зрозуміти геологічні процеси, які сприяють сейсмічній активності на Червоній планеті.

Дослідження, опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, показує, що розломи на Марсі можуть стати причиною значних землетрусів. Планетолог Бен Фернандо з Оксфордського університету, провідний автор дослідження, стверджує: «Ми дійсно думали, що ця подія може мати вплив». Це відкриття є значним кроком вперед у розумінні сейсмічної активності Марса та надає цінну інформацію для майбутніх місій на Марс.

На відміну від Землі, яка має кілька рухливих тектонічних плит, Марс має єдину тверду кору. Однак це не означає, що планета позбавлена ​​сейсмічної активності. Марс все ще переживає поступове скорочення та охолодження, що призводить до руху всередині його кори та потенціалу землетрусів. Дослідники встановили, що землетрус магнітудою 4.7 стався в регіоні Аль-Кахіра Валліс, приблизно в 1,200 милях на південний схід від місця розташування InSight.

Раніше землетруси пов’язували з регіоном під назвою Cerberus Fossae. Однак походження цього найбільшого землетрусу залишалося загадковим, оскільки на поверхні не було помітних особливостей, які вказували б на те, що тектонічні процеси тривають як ймовірну причину. Сейсмічна енергія, вивільнена в цій події, перевершила енергію всіх інших землетрусів, зафіксованих InSight. Відсутність ударного кратера є важливою віхою в інтерпретації сейсмічних сигналів на Марсі.

Розуміння сейсмічної активності Марса має вирішальне значення для майбутніх місій людей на планету. Це нове розуміння надає важливу інформацію для планування та забезпечення безпеки таких місій. З кожною сейсмічної подією, виявленою на Марсі, вчені краще розуміють геологічну історію та еволюцію планети, а також розподіл сейсмічної активності. Ці знання будуть безцінні, оскільки ми продовжуємо досліджувати та вивчати Червону планету.

джерела:

– Дослідження, опубліковане в Geophysical Research Letters.

– Планетолог Бен Фернандо з Оксфордського університету.

– Планетолог Імперського коледжу Лондона та співавтор дослідження Константінос Хараламбус, співголова Геологічної робочої групи InSight.