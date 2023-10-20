Вчені виявили, що тектонічна активність спричинила найбільший землетрус на Марсі

Посадковий апарат NASA InSight зафіксував землетрус магнітудою 4.7 на Марсі, що є найбільшим землетрусом, коли-небудь зареєстрованим на планеті. Попередні теорії припускали, що ці «марсотруси» спричинили удари метеоритів, але відсутність ударного кратера змусила вчених зробити висновок, що землетрус був спричинений тектонічною активністю всередині Марса. Це відкриття дозволяє глибше зрозуміти геологічні процеси планети.

Це відкриття ставить під сумнів думку про те, що Марс геологічно неактивний. У той час як землетруси на Землі породжуються рухом тектонічних плит, Марс має єдину суцільну плиту, і все ж на планеті все ще є активні розломи. Марс поступово стискається й охолоджується, що створює рух в корі, що призводить до землетрусів.

Встановлено, що епіцентр землетрусу знаходився в районі Аль-Кахіра Валліс у південній півкулі Марса. Він вивільнив більше енергії, ніж усі інші землетруси, виявлені InSight разом узяті. Спочатку сейсмічні ознаки землетрусу були схожі на два попередні удари метеорита, виявлені посадковим модулем. Однак подальший аналіз і пошук особливостей поверхні виключили вплив як причину.

Це відкриття має важливі наслідки для майбутніх місій на Марс. Розуміння сейсмічної активності Марса має вирішальне значення для дослідження планети людиною. Хоча цей конкретний землетрус не матиме катастрофічних наслідків для Землі, він підкреслює необхідність вивчення та планування потенційної сейсмічної небезпеки під час відправки людей на Марс.

Це відкриття також сприяє розкриттю геологічної історії та еволюції Марса. Завдяки кращому розумінню сейсмічної активності на планеті вчені можуть отримати уявлення про її внутрішню структуру та те, як вона трансформувалася з часом.

джерела:

– Geophysical Research Letters

– Місія NASA InSight