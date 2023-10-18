Посадковий апарат NASA InSight зафіксував найбільший землетрус на сьогодні

Посадковий апарат NASA InSight, який було виведено з експлуатації у 2022 році після чотирьох років роботи, 4 травня 2022 року зафіксував найбільший землетрус, який коли-небудь реєструвався на Марсі. Сила землетрусу становила 4.7 бала, що робить його значущим для нашої сусідньої планети. На відміну від Землі, на Марсі немає тектоніки плит, яка породжує землетруси. Спочатку вчені припускали, що землетрус був викликаний падінням метеорита, але вони не знайшли доказів ударного кратера.

Натомість дослідники дійшли висновку, що землетрус був результатом тектонічної активності на Марсі, що дало цінну інформацію про сейсмічну активність планети. Відкриття підтверджує, що розломи на Марсі можуть приймати значні землетруси, і проливає світло на тектонічні процеси на планеті.

Дослідники встановили, що землетрус стався в регіоні Аль-Кахіра Валліс, приблизно в 1,200 милях на південний схід від розташування InSight поблизу екватора. Цей регіон все ще відчуває рух в межах марсіанської кори, незважаючи на відсутність активних тектонічних процесів плит. Енергія, вивільнена під час цього землетрусу, перевищила кумулятивну енергію від усіх інших землетрусів, зафіксованих InSight.

Вчені заручилися допомогою різних космічних агентств для пошуку доказів удару в день землетрусу, але ударного кратера не було знайдено. Відсутність кратера є важливою віхою в інтерпретації сейсмічних сигналів на Марсі.

Розуміння сейсмічної активності Марса має вирішальне значення для майбутніх місій людини на Марс. Хоча землетрус магнітудою 4.7 не матиме катастрофічних наслідків для Землі, він підкреслює важливість врахування сейсмічної активності при плануванні людських місій на Червону планету.

Джерела: Reuters