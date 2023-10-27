Революційне дослідження пролило світло на таємницю зникнення біоти Malvinoxhosan, стародавньої групи морських тварин, яка зникла з суперконтиненту Гондвана понад 390 мільйонів років тому. Вчені давно були збентежені раптовим вимиранням цих тварин, але згідно з останніми дослідженнями, опублікованими в журналі Earth Science Reviews, палець провини тепер вказує безпосередньо на зміну клімату.

Гондвана, яка існувала приблизно від 550 мільйонів років тому до 180 мільйонів років тому, охоплювала сучасну Південну Америку, Африку, Австралію, Аравію, Мадагаскар, Індію та Антарктиду. Саме в цій різноманітній і стародавній частині світу біота Мальвінокхосан процвітала до свого раптового зникнення.

Дослідження показує, що причиною вимирання стало поступове зниження рівня моря протягом 5 мільйонів років. Хоча саме зниження рівня води не було безпосередньою причиною, воно призвело до значних змін клімату, до яких морські тварини не змогли адаптуватися. Порушення океанічних течій поблизу Південного полюса призвело до змішування теплих і холодних вод, що негативно вплинуло на екосистему цих холодноводних істот.

«Чутливість полярних середовищ і екосистем до змін рівня моря і температури очевидна», — заявив Кемерон Пенн-Кларк, провідний автор дослідження та вчений-еволюціоніст з Університету Вітватерсранд в Йоганнесбурзі. Зникнення біоти Malvinoxhosan підкреслює постійні наслідки, які можуть виникнути, коли відбуваються зміни навколишнього середовища.

Ця стародавня «таємниця вбивства» служить яскравим нагадуванням про поточну кризу біорізноманіття, з якою стикається наша планета. Оскільки тепліші води стають більш поширеними через зміну клімату, спеціалізовані морські види замінюються більш загальними видами, які краще підходять для виживання в мінливих умовах.

Результати цього дослідження спонукають нас задуматися про крихкість і взаємозв’язок екосистем, підкреслюючи терміновість вирішення кліматичної кризи, з якою ми зараз стикаємося. Розуміючи минуле, ми можемо адаптуватися та працювати над сталим майбутнім для всього живого на цій планеті.

Питання і відповіді

З: Що таке біота Мальвінокхосан?

Біота Malvinoxhosan відноситься до стародавньої групи тварин, що мешкають у воді, яка існувала приблизно 390 мільйонів років тому. Ці організми жили на суперконтиненті Гондвана, який охоплював сучасну Південну Америку, Африку, Австралію, Аравію, Мадагаскар, Індію та Антарктиду.

З: Що спричинило вимирання біоти Мальвінокхосана?

Нещодавнє дослідження показує, що зміна клімату була основним фактором вимирання біоти Мальвінокхосана. У той час як поступове зниження рівня моря спричинило зміни клімату, саме до цих змін морські тварини не змогли адаптуватися, що призвело до їх зникнення.

З: Як зниження рівня моря вплинуло на екосистему?

Падіння рівня моря порушило океанські течії навколо Південного полюса, спричинивши змішування теплих і холодних вод. Ця зміна в екосистемі біоти Malvinoxhosan, яка процвітала в холодних водах, унеможливила їхнє виживання. Порушення зрештою призвело до колапсу всієї екосистеми навколо Південного полюса.

З: Які уроки ми можемо винести з вимирання біоти Malvinoxhosan?

Зникнення біоти Мальвінокхосана служить потужним нагадуванням про екологічну вразливість і взаємозв’язок екосистем. Він підкреслює важливість вирішення поточної кліматичної кризи та роботи над сталими методами захисту біорізноманіття та забезпечення виживання різних видів в умовах, що змінюються.