Астрономи виявили планету, що обертається навколо системи рідкісних зірок

Команда астрономів за допомогою Дуже великого телескопа в Чилі зробила інтригуюче відкриття в глибокому космосі. Вони зробили зображення зоряної системи, відомої як HIP 81208, яка має масивну центральну зірку, навколо якої обертається коричневий карлик, менша «зірка-невдаха». На додаток до цього вчені ідентифікували планету, що обертається навколо маленької зірки, розташованої набагато далі від центральної зірки. Планета під назвою «HIP 81208 Cb» приблизно в 15 разів перевищує масу Юпітера.

За даними Європейської південної обсерваторії, яка є спільною науковою організацією європейських країн, відкриття HIP 81208 Cb робить зоряну систему ієрархічною чотирикратною системою з двома зірками та двома меншими небесними тілами, що обертаються навколо кожної. Нещодавно знайдена планета розташована на межі між планетами та коричневими карликами, які недостатньо масивні та гарячі, щоб зазнати ядерного синтезу.

Зазвичай астрономи покладаються на такі методи, як метод транзиту, для виявлення та вивчення екзопланет. Однак Дуже Великий Телескоп з його великими дзеркалами здатний робити прямі зображення цих далеких світів. Космічний телескоп Джеймса Вебба, найпотужніша космічна обсерваторія людства, також відіграє вирішальну роль у вивченні атмосфери екзопланет і надання інформації про ці далекі світи.

Хоча наразі про HIP 81208 Cb відомо небагато, це відкриття додає нашого розуміння екзопланет та їхніх різноманітних характеристик. Цілком можливо, що на деяких з цих далеких планет можуть існувати умови, придатні для інопланетного життя, хоча жодних конкретних доказів наразі не знайдено.

Загалом це відкриття підкреслює складність і різноманітність зоряних систем у Всесвіті, розширюючи наші знання про небесні тіла, які існують за межами нашої Сонячної системи.

джерела:

– Європейська південна обсерваторія: ESO

– НАСА