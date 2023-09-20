Тасманійський тигр: дослідники успішно відновили РНК вимерлих видів

У результаті великого прориву вчені успішно витягли РНК із збережених зразків тасманійського тигра, вимерлої сумчастої тварини, яка датується 1891 роком. Це перший випадок, коли РНК, менш стабільний генетичний матеріал, ніж ДНК, було отримано від вимерлого виду. Зразки зберігалися в музеї в Стокгольмі, Швеція.

Відновлення РНК зразків тасманійських тигрів дає цінну інформацію про біологію та метаболізм цих вимерлих тварин. Секвенування РНК надає інформацію про генні комплементи та активність генів, які є важливими для розуміння ознак і характеристик вимерлих видів.

Раніше ДНК була успішно виділена з древніх організмів, але це дослідження демонструє потенціал для відновлення РНК з вимерлих видів. Збереження зразків тасманійського тигра, незважаючи на те, що вони зберігалися при кімнатній температурі в шафі, ставить під сумнів припущення про те, що РНК швидко деградує за таких умов. Це відкриття відкриває нові можливості для вивчення та відтворення вимерлих видів.

Окрім важливості для розуміння вимерлих видів, здатність відновлювати РНК із стародавніх вірусів може допомогти у вивченні минулих пандемій. РНК відіграє вирішальну роль у передачі генетичної інформації, отриманої від ДНК, уможливлюючи синтез білків і регулюючи клітинний метаболізм.

Тасманійський тигр, також відомий як тилацин, був головним хижаком по всій Австралії та прилеглих островах, поки діяльність людини не призвела до його вимирання. Прибуття людей в Австралію приблизно 50,000 18 років тому, а потім європейська колонізація в 1936 столітті призвела до скорочення популяції та, зрештою, до загибелі тасманійського тигра. Їх оголосили загрозою для худоби, що призвело до нагороди за їхні голови. Останній відомий тасманійський тигр помер у неволі в XNUMX році.

Зусилля щодо «вимирання» певних видів, зокрема тасманійського тигра, були розпочаті приватними ініціативами. Хоча відтворення вимерлих видів із живих родичів викликає труднощі, це дослідження підкреслює важливість подальших досліджень біології вимерлих тварин.

джерела:

- Reuters