Вчені успішно витягли РНК з вимерлого тасманійського тигра – що далі?

У вересні 2023 року вчені досягли великого прориву, успішно вилучивши РНК з тасманійського тигра, вимерлої істоти. Екстрагована РНК була зі зразка, якому понад 130 років і який зараз зберігається в Шведському музеї природної історії. Це новаторське відкриття дало генетикам цінну інформацію про те, як функціонували гени цієї вимерлої тварини. Результати цього дослідження були опубліковані в науковому журналі Genome Research.

Тасманійський тигр, також відомий як тилацин, був м'ясоїдною сумчастою твариною, яка колись бродила в Австралії, Новій Гвінеї та Тасманії. Точна причина його вимирання залишається невідомою, але вважається, що значну роль зіграло переслідування людини. Останній відомий тилацин на ім'я Бенджамін помер у полоні в 1936 році.

Хоча основна увага дослідження була спрямована не на клонування вимерлих видів, здатність витягувати, аналізувати та секвенувати стару РНК відкриває можливості для відтворення вимерлих видів у майбутньому. Генетик Еміліо Мармол Санчес, провідний автор дослідження, виступає за додаткові дослідження біології цих вимерлих тварин. Однак процес відтворення вимерлого виду шляхом редагування генів на живих існуючих родичах тварин є складним і трудомістким.

Зусилля по відродженню тилацину очолює професор Ендрю Паск з Університету Мельбурна. Він заявив, що відкриття РНК у старих музейних і стародавніх зразках додає значної глибини нашому розумінню біології вимерлих тварин. Процес воскресіння передбачає редагування ДНК найближчого нинішнього родича вимерлого виду, створення ембріонів із зміненими геномами та пошук відповідної сурогатної матері для потомства. Хоча геноми приблизно 20 вимерлих видів були секвеновані, станом на 2022 рік жоден із цих видів не був успішно відтворений.

Клонування — це подібний процес, який можна розглядати після успішного відновлення виду. Однак нині зосереджена увага на використанні генетичного відновлення, а не на клонуванні. Клонування передбачає перенесення ДНК із соматичної клітини в яйцеклітину, у якій видалено ядро ​​та ДНК, яка потім розвивається в ембріон. Потім ембріон імплантують сурогатній матері, щоб вирости в живу копію вимерлого виду.

У підсумку, успішне виділення РНК з тасманійського тигра відкриває нові шляхи для генетичних досліджень і потенційного відродження вимерлих видів. Хоча процес відтворення вимерлого виду є складним і складним, вчені розширюють межі знань у цій галузі. У майбутньому може статися ймовірність того, що давно зниклі види знову будуть ходити Землею.

джерела:

– CNN

– Австралійський музей

- Reuters

- National Geographic