Дослідники виділяють РНК з вимерлого тасманійського тигра

Вчені вперше успішно витягли РНК з вимерлого виду. Тилацин, також відомий як тасманійський тигр, був м’ясоїдною сумчастою твариною, яка вимерла в 1936 році. Групі дослідників зі Стокгольмського університету та Центру палеогенетики в Стокгольмі вдалося відновити РНК із 130-річного зразка тилацину в Стокгольмі. Природничий музей.

РНК (рибонуклеїнова кислота) — це молекула, яка відіграє вирішальну роль у синтезі білка та переносить генетичний матеріал у деяких вірусах. Дослідники змогли секвенувати РНК зі шкіри зразка тилацину та тканин скелетних м’язів. Цей прорив дозволяє вченим вивчити біологію та метаболізм клітин тасманійського тигра до його вимирання.

Тилацин був предметом надмірного полювання та звинувачений у вбивстві худоби в Тасманії, що призвело до його вимирання. Втрата середовища проживання та завезені хвороби також сприяли його загибелі. Нещодавні зусилля Colossal Biosciences з припинення вимирання спрямовані на створення проксі-виду тилацину та повернення його до початкового середовища існування. Однак дослідження РНК, проведене командою зі Стокгольмського університету, не було зосереджено на припиненні вимирання.

Здатність відновлювати РНК вимерлих видів відкриває можливості для подальших досліджень. Вчені можуть відновити РНК інших вимерлих тварин і навіть стародавніх вірусів, які зберігаються в музейних колекціях. Це може дати розуміння еволюції вірусів і сприяти прогресу в технології редагування генів, запліднення in vitro та обчислювального аналізу генетичних даних.

За останні роки дослідження стародавньої ДНК досягли значного прогресу, і відновлення РНК вимерлих видів може прокласти шлях для подальших відкриттів. Оскільки численні вимерлі істоти зберігаються в музеях, вилучення РНК з інших видів незабаром може стати реальністю.

джерела:

– Gizmodo: [URL]

– Національний музей Австралії: [URL]

– Стокгольмський університет: [URL]