Астрономи виявили потужний викид енергії з глибин Всесвіту

Астрономи зафіксували швидкий радіосплеск, найдальший у своєму роді з коли-небудь помічених, який пройшов вісім мільярдів років, щоб досягти Землі. Ці спалахи інтенсивної енергії, які тривають лише мілісекунди, мають походження, яке досі не повністю зрозуміле. Схоже, що нещодавно виявлений спалах походить від невеликої групи галактик, що зливаються, що підтверджує поточні теорії про їх джерело. Однак інтенсивність спалаху ставить під сумнів розуміння вченими того, як вони випромінюються.

Дослідники вважають, що швидкі радіосплески можуть дати цінну інформацію про таємниці Всесвіту. Вивчаючи ці спалахи, вчені сподіваються визначити кількість матерії, або «нормальної матерії», яка існує у Всесвіті. Наразі спроби виміряти цю невловиму речовину дали суперечливі результати. Вважається, що ця матерія може ховатися в просторі між галактиками, але вона занадто гаряча і дифузна, щоб її виявити звичайними методами. Швидкі радіосплески, з іншого боку, можуть відчути цей іонізований матеріал і забезпечити засоби його вимірювання.

Відкриття цього потужного спалаху було зроблено за допомогою телескопа в Японії. Щоб перевірити знахідку та зібрати більше інформації про неї, використовували додаткові телескопи. Результати дослідження опубліковані в журналі Science.

Хоча причина швидких радіосплесків залишається невідомою, вчені сподіваються, що майбутні дослідження проллють світло на їх походження та допоможуть розгадати таємниці Всесвіту.

джерела:

– «Потужний спалах світла, створений у глибинах Всесвіту» – The Independent