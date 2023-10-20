Найпотужніший і найдальший швидкий радіовибух, який коли-небудь був виявлений

Нещодавно вчені виявили потужний вибух енергії, відомий як швидкий радіосплеск (FRB), що походить із глибин Всесвіту. Цей конкретний спалах є не тільки найдальшим у своєму роді, який коли-небудь бачили, але він також неймовірно потужний. Знадобилося приблизно вісім мільярдів років, щоб сплеск дійшов до Землі. Менш ніж за секунду він вивільнив стільки ж енергії, скільки Сонце випромінює за 30 років.

Швидкі радіосплески – це інтенсивні спалахи енергії, які відбуваються в космосі, і їх точне походження досі невідоме. Деякі пояснення включали позаземні технології або нейтронні зірки. Однак цей нещодавно виявлений спалах, схоже, походить від невеликої групи галактик, що зливаються, що узгоджується з сучасними теоріями щодо їх джерел. Надзвичайна інтенсивність спалаху ставить під сумнів наше поточне розуміння того, як вони випромінюються.

Здатність виявляти та вивчати швидкі радіосплески має великий потенціал для відповідей на фундаментальні питання про космос. Ці спалахи могли б допомогти визначити фактичну вагу Всесвіту. Це заплутане дослідження, яке поки що дало непереконливі результати. Дослідники вважають, що відсутня речовина у Всесвіті, яка становить більше половини того, що там має бути, може ховатися в просторі між галактиками. Відчуваючи іонізований матеріал, швидкі радіосплески дають змогу зрозуміти кількість речовини, присутньої в міжгалактичних регіонах.

Нещодавній вибух був спочатку помічений за допомогою телескопа в Японії, а потім детально досліджений за допомогою інших телескопів. Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) дозволив вченим точно визначити джерело спалаху. Подальше дослідження за допомогою Дуже великого телескопа (VLT) Європейської південної обсерваторії (ESO) у Чилі виявило, що галактика-джерело є старшою та віддаленішою, ніж будь-яке інше джерело FRB, виявлене на сьогоднішній день, ймовірно, розташоване в невеликій групі галактик, що зливаються.

Це революційне відкриття задокументовано в статті під назвою «Яркий швидкий радіовибух, який досліджує Всесвіт на червоному зміщенні 1», опублікованій в журналі Science.

Джерела: Science, Swinburne University of Technology