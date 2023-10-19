Вчені пропонують надяскраві джерела світла, що живляться квазічастинками

Вчені з Instituto Superior Técnico (IST) у Португалії, Університету Рочестера, Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі та Laboratoire d'Optique Appliquée у Франції опублікували дослідження в Nature Photonics, в якому пропонують використовувати квазічастинки для створення надяскравих джерела світла. Ці квазічастинки, утворені синхронізованим рухом багатьох електронів, мають унікальні властивості, які дозволяють їм подорожувати з будь-якою швидкістю, навіть швидше за світло, і протистояти інтенсивним силам.

Квазічастинки мають здатність рухатися способами, які були б заборонені законами фізики, що керують окремими частинками. Дослідники провели просунуте комп’ютерне моделювання на суперкомп’ютерах для вивчення властивостей квазічастинок у плазмі. Вони виявили багатообіцяючі застосування джерел світла на основі квазічастинок, включаючи неруйнівне зображення для сканування вірусів, розуміння біологічних процесів, виготовлення комп’ютерних мікросхем і дослідження поведінки матерії в небесних тілах.

Запропоновані джерела світла на основі квазічастинок мають кілька переваг перед існуючими формами, такими як лазери на вільних електронах. Джерела на основі квазічастинок набагато менші та більш практичні для лабораторій, лікарень та підприємств. Маючи мінімальну відстань для подорожі, квазічастинки можуть виробляти неймовірно яскраве світло, що потенційно призведе до значних наукових і технологічних досягнень.

Це дослідження відкриває нові можливості для галузі радіаційної фізики та може революціонізувати джерела світла, забезпечуючи широкий спектр застосувань у різних наукових і технологічних галузях.

Джерело: Рочестерський університет