Новий підхід до створення надяскравих джерел світла з використанням квазічастинок

Міжнародна група вчених із Португалії, Сполучених Штатів і Франції революціонізує галузь радіаційної фізики, використовуючи унікальні властивості квазічастинок для створення надяскравих джерел світла. У своєму дослідженні, опублікованому в Nature Photonics, дослідники пропонують новаторську концепцію, яка може призвести до розробки джерел світла, таких же потужних, як існуючі технології, але набагато менших.

Квазічастинки утворюються, коли кілька електронів синхронізують свої рухи. На відміну від окремих частинок, квазічастинки можуть рухатися з будь-якою швидкістю, у тому числі швидше світла, і протистояти інтенсивним силам. Саме ця здатність порушувати закони окремих частинок робить квазічастинки такими захоплюючими для вчених.

Команда під керівництвом Джона Паластро з Лабораторії лазерної енергетики та Інституту оптики провела розширене комп’ютерне моделювання для вивчення властивостей квазічастинок у плазмі. Завдяки цьому моделюванню вони виявили величезний потенціал джерел світла на основі квазічастинок у різних застосуваннях.

Однією з найважливіших переваг джерел світла на основі квазічастинок є їх універсальність. Кожен електрон у системі виконує прості рухи, але сукупне випромінювання від усіх електронів може імітувати поведінку частинки, що рухається швидше за світло, або частинки, що коливається. Ця гнучкість відкриває незліченні можливості в таких сферах, як неруйнівна візуалізація, розуміння біологічних процесів, виробництво комп’ютерних мікросхем і дослідження поведінки матерії в небесних тілах.

Порівняно з існуючими джерелами світла, такими як лазери на вільних електронах, джерела світла на основі квазічастинок мають явну перевагу. Вони набагато менші та доступніші, що робить їх практичними для широкого кола лабораторій, лікарень та підприємств. Запропонована теорія може революціонізувати науковий і технологічний ландшафт, дозволяючи дослідникам у всьому світі отримувати доступ до неймовірно яскравих джерел світла без потреби у великій і дорогій інфраструктурі.

Підсумовуючи, використання квазічастинок у технології джерел світла представляє зміну парадигми у радіаційній фізиці. Завдяки своїй здатності генерувати потужне світло в компактних умовах джерела світла на основі квазічастинок мають великі перспективи для просування наукових досліджень і створення значних технологічних проривів.

Визначення:

– Квазічастинки: утворені багатьма електронами, що рухаються синхронно, квазічастинки здатні рухатися з будь-якою швидкістю, у тому числі швидше за світло, і витримувати інтенсивні сили.

– Плазма: іонізовані гази з вільно рухомими електронами та іонами.

джерела:

– Nature Photonics: «Переосмислення радіаційної фізики: квазічастинки як джерела світла»