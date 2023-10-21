Новий науковий закон називається «Закон збільшення функціональної інформації», запропонований дослідниками

Дослідники представили новий науковий закон, який охоплює еволюцію різних природних систем у Всесвіті, включаючи життя, мінерали, планети та зірки. Відомий як «закон збільшення функціональної інформації», цей закон визначає універсальні концепції відбору, які спонукають системи з часом ускладнюватися.

Дослідницька група, до складу якої входять вчені з різних галузей, таких як філософія, астробіологія, теоретична фізика, мінералогія та наука про дані, співпрацювала, щоб відповісти на фундаментальне питання про те, чому складні системи, включаючи життя, мають тенденцію розвиватися до більшої функціональної інформації. Їхні висновки були опубліковані в журналі PNAS.

Закон збільшення функціональної інформації стверджує, що функціональна інформація системи буде збільшуватися і розвиватися, якщо кілька конфігурацій системи піддаються відбору для однієї або кількох функцій. Це стосується систем, утворених із численних компонентів, таких як атоми, молекули та клітини, які можна неодноразово перебудовувати, щоб прийняти кілька конфігурацій, причому лише деякі з них виживають на основі їх функції.

Розширюючи теорію еволюції Дарвіна, дослідники стверджують, що неживі системи також розвиваються, коли нові конфігурації компонентів покращують свою функцію. Одним із прикладів функції, згаданої в дослідженні, є стабільність.

Наукова спільнота з ентузіазмом відреагувала на цей новий закон. Стюарт Кауфман, біолог-теоретик з Університету Пенсільванії, оцінив її як «чудову, сміливу, широку та трансформаційну статтю». Мілан Циркович, професор-дослідник Белградської астрономічної обсерваторії, описав дослідження як «свіже повітря» в галузях астробіології, системознавства та еволюційної теорії.

Однак не всі вчені переконані в цьому новому законі. Астроном Мартін Ріс з Кембриджського університету висловив скептицизм, заявивши, що поява різноманітних матеріалів, середовищ і структур у неживому світі не обов’язково вимагає нового основного принципу, аналогічного дарвінівському відбору через успадкування.

На завершення запровадження закону збільшення функціональної інформації дає вченим ширше розуміння еволюції різних природних систем у Всесвіті. Хоча багато хто сприймає його з хвилюванням і похвалою, у науковому співтоваристві також існують різні думки щодо його значення.

джерела:

– Журнал PNAS, 16 жовтня 2020 р.: дослідження Джонатана Луніна та ін.

– The Guardian: стаття Мартіна Різа.