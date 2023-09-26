Вчені передбачають майбутній суперконтинент, але Нова Зеландія не буде його частиною

Нещодавно опубліковане дослідження показує, що через 250 мільйонів років земна суша знову утворить суперконтинент, об’єднавши сім континентів в одну величезну сушу. Передбачається, що цей суперконтинент буде зосереджений навколо сучасної Африки, де Австралія врізається в Азію, а Африка стикається з Європою. Потім до інших приєднаються Антарктида, Північна Америка та Південна Америка. Однак, поки ці масиви суші зближуються, Нова Зеландія, також відома як Аотеароа, залишиться біля узбережжя Австралії.

Очікується, що рух тектонічних плит, також відомий як дрейф континентів, об’єднає континенти протягом наступних 250 мільйонів років. За прогнозами, Австралія просунеться на північ до ланцюгів островів Південно-Східної Азії приблизно через 25 мільйонів років, але через її положення на Австралійській плиті Нова Зеландія не очікується, що вона зустрінеться з Австралією. Натомість Нова Зеландія залишиться на шляху Австралійської плити на північ.

Очікується, що протягом 75 мільйонів років Нова Зеландія досягне екватора, приблизно в той самий час, коли Африка, Азія, Австралія та Європа зійдуться, щоб утворити суперконтинент. Після цього Нова Зеландія повільніше рухатиметься на південь і зрештою опиниться на 20–30 градусах широти нижче екватора.

Однак життя в майбутній Новій Зеландії прогнозують далеко не з приємних. Присутність суперконтиненту на заході призведе до того, що Північний і Південний острови будуть «омити гарячими тропічними морями», що зробить Нову Зеландію непридатною для життя. Очікується, що утворення суперконтиненту призведе до вивільнення парникових газів, зокрема вуглекислого газу, в результаті вулканічної діяльності, що призведе до значного підвищення глобальної температури.

Згідно з комп’ютерною моделлю, через 50 мільйонів років атмосфера може містити майже на 250% більше вуглекислого газу, ніж сьогодні. Поєднання збільшення парникових газів, підвищеної сонячної енергії та відсутності охолоджуючих морів зробило б суперконтинент непривітним для більшості форм життя. Майже половина суші стане пустелею, а температура в багатьох регіонах перевищуватиме 40 градусів за Цельсієм.

Хоча цей сценарій майбутнього здається далеким, він підкреслює важливість кліматичних заходів для підтримки планети в більш прохолодному та придатному для життя стані. Дослідження служить нагадуванням про те, що підтримка гостинного клімату має вирішальне значення для виживання та добробуту нинішніх і майбутніх поколінь.

Визначення:

– Суперконтинент: велика суша, яка складається з кількох об’єднаних разом континентів.

– Тектонічний рух/дрейф континентів: поступовий рух і зіткнення тектонічних плит Землі.

– Парниковий газ: газ, який сприяє парниковому ефекту, поглинаючи інфрачервоне випромінювання, спричиняючи підвищення температури Землі.

– Мантія: шар під земною корою, який повільно тече через тепло планети.

джерела:

– Брістольський університет

– РЕЧІ