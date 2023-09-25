Вчені спостерігають стабільні екситони Хаббарда в ізоляторі Мотта

Команда вчених з Каліфорнійського технологічного інституту під керівництвом доктора Девіда Хсіе зробила новаторське відкриття в галузі фізики конденсованих середовищ. Вони спостерігали ознаки стабільних екситонів Хаббарда в фотолегованому антиферомагнітному ізоляторі Мотта. Це захоплююче відкриття, опубліковане в Nature Physics, пропонує нове уявлення про поведінку екситонів у матеріалах, які суперечать загальноприйнятим правилам поведінки електронів.

Екситони - це складні частинки, які виникають, коли електрон і дірка взаємодіють через електростатичні сили. Зазвичай вони містяться в напівпровідникових матеріалах і добре вивчені. Однак їх поведінка змінюється, коли ми входимо в царство ізоляторів Мотта. Ізолятори Мотта — це матеріали, які змушують електрони потрапляти в певні вузли решітки завдяки сильній кулонівській взаємодії, створюючи чітку заборонену зону. В ізоляторах Мотта може виникнути екситон Хаббарда, нова квазічастинка. Існування стабільних екситонів Хаббарда як квазічастинок давно теоретизували, але залишалося відкритим питанням.

Доктор Се та його команда були мотивовані досліджувати ці системи через їхній інтерес до матеріалів із сильно взаємодіючими електронами. Ізолятори Мотта з їх унікальною забороненою зоною та антиферомагнітним порядком створили ідеальне середовище для дослідження екситонів Хаббарда. Антиферомагнітні взаємодії виникають, коли спини сусідніх електронів вирівнюються в протилежних напрямках, що призводить до магнітного порядку всередині матеріалу.

Виявлення та розуміння екситонів Хаббарда є складним завданням через складну взаємодію електронних взаємодій, антиферомагнітного порядку та короткочасну природу цих екситонів. Однак команда розробила експериментальну установку з використанням ізолятора Мотта Sr2IrO4 і терагерцової спектроскопії, щоб зафіксувати перехідний відгук матеріалу в режимі реального часу. Результати показали характерний відбиток, який підтвердив існування екситонної рідини Хаббарда в Sr2IrO4.

Відкриття стабільних екситонів Хаббарда в ізоляторах Мотта відкрило нові можливості як для фундаментального розуміння, так і для практичного застосування. Майбутні дослідження можуть бути зосереджені на розумінні механізмів зв’язування екситонів Хаббарда, їх взаємодії з різними магнітними станами та їхнього потенційного технологічного застосування. Це новаторське дослідження знаменує значний прогрес у нашому розумінні екситонів та їх поведінки в складних матеріалах.

джерела:

– Оригінальна стаття: Nature Physics (DOI: 10.1038/s41567-023-02187-0)