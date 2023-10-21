Вчені розробили біопокриття з фарбою для доповнення повітря в середовищі існування Марса

Дослідники розробили біопокриття під назвою Green Living Paint, яке можна використовувати в середовищі існування на Марсі, щоб доповнити повітря. Біопокриття містить тип бактерій під назвою Chroococcidiopsis cubana, які використовують унікальну форму фотосинтезу для виживання в екстремальних умовах. Ця бактерія поглинає вуглекислий газ (CO2) і виділяє кисень як частину процесу. Команда під керівництвом мікробіолога Симони Крингс з Університету Суррея у Великобританії мала на меті створити міцну та екологічно чисту матрицю біопокриття для бактерій.

Біопокриття було розроблено шляхом змішування латексу з частинками наноглини для отримання пористої, але механічно міцної структури. Дослідники спостерігали за покриттям протягом 30 днів і виявили, що воно постійно виділяє до 0.4 грама кисню на грам біомаси на день, одночасно поглинаючи CO2. Цей екологічно чистий метод має наслідки для дослідження космосу, а також усуває занепокоєння щодо зростання викидів і нестачі води на Землі.

Незважаючи на те, що нинішній вихід кисню недостатній для існування на Марсі сам по собі, він може значно зменшити кількість кисню, який необхідно транспортувати космічним місіям. Здатність Chroococcidiopsis cubana виживати в екстремальних умовах робить його потенційним кандидатом на колонізацію Марса. Дослідження опубліковано в Microbiology Spectrum.

джерела:

– Мікробіологічний спектр