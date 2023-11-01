Нове відкриття: дрібний силікатний пил зіграв ключову роль у вимиранні динозаврів

Вчені виявили новаторський фактор, який сприяв вимиранню динозаврів. Хоча гігантський удар астероїда давно вважався причиною знищення цих стародавніх створінь, нові дослідження показують, що дрібний силікатний пил зіграв вирішальну роль у руйнуванні Землі.

Приблизно 66 мільйонів років тому з нашою планетою зіткнувся масивний астероїд діаметром щонайменше 10 км. Удар вивільнив неймовірну кількість енергії, еквівалентну 4.7 мільярда разів більше, ніж бомба Хіросіми. Наслідки намалювали жахливу картину: ударні хвилі викинули рибу з води, поховавши її під шарами мулу та сміття за тисячі кілометрів. Лісові пожежі вирували у величезних регіонах, а цунамі заввишки понад милю поглинули океани. Планета здригнулася від мегаземлетрусів, які тривали місяцями. Сірчана кислота випала дощем, перетворивши океани на кислотні смертоносні пастки, тоді як сонячне світло було заблоковано атмосферною речовиною більше року, що спричинило різкий ефект охолодження. Ця катастрофічна подія призвела до розпаду харчових мереж і вимирання приблизно трьох чвертей усіх форм життя на Землі.

Попередні дослідження пояснювали подальшу «зиму ударів» частинками сірки та сажі, викинутими в атмосферу. Однак це останнє дослідження ставить під сумнів це уявлення. Вчені досліджували мінерали, що збереглися в гірських породах на місці скам’янілостей у Північній Дакоті, США, і зробили дивовижне відкриття. Концентрація дрібних частинок силікатного пилу була набагато вищою, ніж передбачалося спочатку. При введенні в кліматичну модель було виявлено, що ці частинки залишалися в атмосфері протягом 15 років після удару, викликаючи значне охолодження поверхні Землі до вражаючих 15 °C (27 °F). Це означає глибоку зміну клімату, особливо якщо взяти до уваги прогнозовані наслідки глобального потепління лише на 2 °C (3.6 °F).

Це відкриття проливає нове світло на руйнівні наслідки удару такого масштабу. Він підкреслює важливість постійного моніторингу неба для захисту нашої планети від майбутніх космічних загроз. Кожне нове відкриття доповнює наше розуміння катастрофічної події, яка знищила динозаврів і змінила хід життя на Землі.

FAQ

З: Чи сам удар астероїда спричинив вимирання динозаврів?

Відповідь: Ні, зіткнення з астероїдом викликало низку каскадних ефектів, які сприяли вимиранню.

З: Як довго дрібний силікатний пил затримувався в атмосфері?

A: Вважається, що частинки тонкого силікатного пилу висіли в атмосфері протягом 15 років після удару.

З: Яким був загальний вплив силікатного пилу на клімат Землі?

A: Присутність дрібного силікатного пилу спричинила значний ефект охолодження, знизивши температуру поверхні Землі на 15 °C (27 °F).

З: Який відсоток форм життя на Землі було знищено в результаті цієї події?

Відповідь: Приблизно три чверті всіх форм життя на Землі вимерли через руйнівні наслідки падіння астероїда.