Розкриття таємниць Марса: нове розуміння внутрішньої частини планети

Сейсмічні хвилі, викликані падінням метеорита на Марс, дали інтригуючі відкриття про глибини планети. Ці новаторські відкриття кидають виклик давнім припущенням і дають вченим цінну інформацію про анатомію нашої сусідньої планети.

Сейсмічні дані, зібрані посадковим модулем NASA InSight, висвітлюють наявність раніше невиявленого шару розплавленої породи, що оточує рідке металеве ядро ​​Марса. Зараз вважається, що цей внутрішній компонент менший і щільніший, ніж вважалося раніше, що свідчить про значні зміни в нашому розумінні внутрішньої структури Марса.

Коли сейсмічні хвилі проходять через різні матеріали всередині планети, включно з тими, які породжені ударами метеоритів, їх швидкість і форма змінюються. Дані, отримані за допомогою сейсмометра InSight, дозволили вченим отримати більш чітке уявлення про внутрішній склад Марса.

Удар метеорита в Темпе-Терра, високогірному регіоні Марса, 18 вересня 2021 року спровокував землетрус магнітудою 4.2 і залишив кратер шириною приблизно 425 футів (130 метрів). Цікаво, що це зіткнення відбулося на протилежній стороні Марса від місця розташування InSight в Елізіум Планітія, рівнинному регіоні.

Сейсмічні хвилі, породжені цією подією, проникли в глибину планети, включно з ядром, пропонуючи безпрецедентне розуміння. До цього відкриття вчені могли спостерігати лише відображення від вершини ядра Марса, а не сейсмічні хвилі, які проходять через нього.

Аналізуючи поведінку цих хвиль, дослідники виявили наявність розплавленого силікатного шару товщиною приблизно 90 миль (150 км), який оточує ядро. Ця розплавлена ​​область, розташована в мантії, внутрішній частині планети, раніше була невідома.

Крім того, дослідники розрахували новий розмір ядра Марса, оцінивши його діаметр приблизно в 2,080 миль (3,350 км), приблизно на 30% менше, ніж попередні оцінки. Вони також виявили, що мантія, яка лежить між зовнішньою корою та ядром планети, простягається приблизно на 1,055 миль (1,700 км) під поверхнею.

На відміну від Землі, Марс має повністю або частково розплавлений шар навколо свого ядра. Одне дослідження вказує на наявність повністю розплавленого шару, тоді як інше припускає, що він частково розплавлений у верхній частині. Розплавлений і частково розплавлений шар в основному складається з силікатів, збагачених залізом і радіоактивними елементами, що виділяють тепло, на відміну від твердої мантії, що лежить вище.

Подальші дослідження показують, що ядро ​​Марса в основному складається із заліза та нікелю, а також більш легких елементів, таких як сірка, кисень, вуглець і водень. Ці легші елементи складають приблизно 9-15% складу ядра за вагою, що менше, ніж вважалося раніше, але порівнянно з ядром Землі.

Це новаторське дослідження ставить під сумнів наше розуміння внутрішньої структури Марса та підкреслює складність планет як різноманітних систем. Діаметр Марса становить близько 4,220 миль (6,791 км) у порівнянні з 7,926 миль (12,755 км) Землі, продовжує захоплювати вчених і астрономів.

Питання та відповіді:

З: Що показали сейсмічні хвилі від падіння метеорита на Марс?

A: Сейсмічні хвилі виявили раніше невідомий шар розплавленої породи, що оточує рідке металеве ядро ​​Марса.

З: Як вчені збирали сейсмічні дані?

A: Дані були зібрані посадковим модулем NASA InSight, який має сейсмометр.

З: Де стався падіння метеорита?

В: Удар метеорита стався в регіоні Темпе Терра на Марсі.

З: Чим надра Марса відрізняється від Землі?

В: Марс має розплавлений або частково розплавлений шар навколо свого ядра, а Земля його не має.