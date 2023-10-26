Прорив у зростанні рослин: виявлення гена, який стимулює розвиток коренів

Вчені з національної лабораторії Ок-Рідж зробили новаторське відкриття в галузі вирощування рослин. Завдяки всебічному аналізу генетичного складу тополі вони визначили «гарячу точку» гена, яка стимулює значне зростання коренів. Це відкриття має глибокі наслідки для вирощування біоенергетичних культур і розвитку рослин, які можуть процвітати в складних умовах, водночас поглинаючи більше вуглецю під поверхнею.

Дослідники використали величезний набір даних про генетику тополі, щоб точно визначити гени-регулятори, здатні активувати сотні інших генів у дереві. Під час дослідження вони успішно перевірили молекулярну функцію гена-центру, відомого як PtrXB38. При введенні в рослини цей ген сприяв виробленню рясного та глибшого кореня, навіть надихаючи ріст повітряних коренів на стеблах і листках.

Завдяки збільшенню щільності коренів ці генетично модифіковані рослини продемонстрували покращене поглинання поживних речовин, прискорене зростання, покращену стійкість до посухи та здатність зберігати більшу кількість вуглецю під землею протягом тривалих періодів. Крім того, поява повітряних коренів може надати рослині більшу стійкість до затоплення. Природне походження цього гена має наслідки для біомаси та виробництва їжі, а також для пом’якшення кліматичних змін.

Це новаторське дослідження, нещодавно опубліковане в журналі New Phytologist, проливає нове світло на механізми росту рослин і пропонує багатообіцяючі можливості для майбутніх сільськогосподарських та екологічних методів. Застосування цього відкриття в розробці біоенергетичних культур і вирощуванні стійких сортів рослин має потенціал для революції в цих сферах і сприятиме більш стійкому та продуктивному майбутньому.

Часті питання (FAQ)

Яке значення цього відкриття?

Виявлення гарячої точки гена PtrXB38 у тополі відкриває нові шляхи для покращення виробництва біомаси, виробництва продуктів харчування та пом’якшення кліматичних змін. Посилений ріст коренів, який спостерігається у рослин із цим геном, забезпечує такі переваги, як покращене поглинання поживних речовин, підвищена стійкість до посухи та здатність накопичувати більше вуглецю під землею.

Як можна застосувати відкриття в сільському господарстві?

Цей прорив може бути використаний для розробки кращих біоенергетичних культур і створення рослин, які можуть процвітати в складних умовах. Генетично модифікуючи рослини для експресії гена PtrXB38, фермери можуть вирощувати культури з розгалуженішою кореневою системою, що призводить до підвищення продуктивності та більшої стійкості до стресових факторів навколишнього середовища.

Які потенційні застосування в екологічній стійкості?

Посилений ріст коренів, спричинений геном PtrXB38, має значні наслідки для пом’якшення кліматичних змін. Рослини з посиленою кореневою системою можуть поглинати більшу кількість вуглецю під землею, сприяючи зменшенню викидів парникових газів. Крім того, повітряне коріння, стимульоване цим геном, може зробити рослини більш стійкими до повеней, таким чином допомагаючи в запобіганні та відновленні після стихійних лих.