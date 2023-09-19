Паразитичні хробаки маніпулюють мурахами, щоб переміщатися по травинках

Нещодавнє дослідження показало, що паразитичні черв’яки, відомі як ланцетні печінкові двуустки, мають більш складну стратегію зараження мурах, ніж вважалося раніше. Ці хробаки змушують мурах підніматися на травинки, а потім спускатися назад, коли погода стає занадто жаркою. Мета цієї маніпуляції — збільшити ймовірність поїдання мурах більшими тваринами, дозволяючи черв’якам продовжувати свій життєвий цикл.

Печінкові ланцетні сосальщики в основному живуть у корів або інших жуйних тварин, які пасуться, як дорослі. Через коров’ячі виділення глисти відкладають у траву яйця, які потім поїдають равлики. Всередині равликів глисти досягають наступної личинкової стадії і розмножуються нестатевим шляхом. Равлики реагують на зараження утворенням навколо черв’яків цист, які згодом викашлюються та проковтуються мурахами разом із личинками черв’яків.

Потрапляючи всередину мурашки, личинки переходять на наступний етап життя. Більшість мігрує в шлунок мурахи, але одна з них прокладає шлях до мозку й бере під контроль. Потім заражена мураха змушена піднятися на вершину травинки та прикріпитися, даючи можливість більшим тваринам з’їсти мураху та черв’яків. Нарешті глисти досягають дорослого віку всередині свого останнього хазяїна, переміщуються в печінку, живляться, спаровуються та відкладають яйця, щоб відновити цикл.

Команда дослідників з Копенгагенського університету вирішила глибше дослідити цей складний процес. Вони досліджували понад тисячу заражених мурах у лісі в Данії та виявили, що температура найбільше впливає на поведінку мурах. Мурахи залишалися на траві в прохолодні дні, але повзали назад у теплі дні. Це свідчить про те, що хробаки маніпулюють мурахами вночі та вранці, щоб позиціонувати їх у траві, коли тварини активні на пасовищі, а потім захищати їх від сонця протягом дня.

Ці висновки підкреслюють складність поведінки паразитів і потребу в подальших дослідженнях, щоб зрозуміти конкретні механізми, які використовують ці триматоди для маніпулювання мозком мурах. Хоча люди іноді можуть інфікуватися ланцетними печінковими сосальщиками, ці інфекції зустрічаються рідко, і люди є випадковими господарями.

Джерела: Behavioural Ecology