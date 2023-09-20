Черви-паразити змушують мурах лазити по травинці

Нещодавні дослідження показали, що паразитичні черв’яки, зокрема ланцетні печінкові двуустки, мають здатність маніпулювати мурахами, щоб вони піднімалися на травинки, а потім спускалися вниз, коли погода стає занадто жаркою. Ці хробаки мають складний життєвий цикл, який залежить від того, що їх поїдають більші тварини, щоб продовжити свій репродуктивний цикл.

Печінкова ланцетниця переважно живе дорослою особиною всередині корів або інших жуйних тварин, які пасуться. Однак, щоб досягти остаточного господаря, вони проходять низку етапів. Яйця глистів виділяються коровами і потрапляють у траву, де їх поїдають равлики. Всередині равликів черв’яки досягають стадії личинок і розмножуються безстатевим шляхом. Равлики реагують на зараження утворенням навколо черв’яків кіст, які потім викашлюються у вигляді кульок слизу. Мурахи неусвідомлено споживають ці кульки слизу разом із личинками черв’яків.

Потрапивши всередину мурахи, личинки ростуть і мігрують до шлунка мурахи, а одна личинка пробирається до мозку мурашки та бере під контроль. Потім інфіковану мураху намагаються піднятися на вершину травинки та вчепитися за неї, що робить його легкою мішенню для жуйних тварин, які випадково поглинають мурашку та паразитів. Потрапивши всередину остаточного хазяїна, глисти досягають дорослого стану, переміщаються в печінку, живляться, спаровуються і відкладають яйця, перезапускаючи цикл.

Дослідники з Департаменту рослинництва та наук про навколишнє середовище Копенгагенського університету провели дослідження, щоб краще зрозуміти поведінку заражених мурах. Вони спостерігали понад 1,000 інфікованих мурах у лісах Бідструп, Данія, протягом 13 днів поспіль. Дослідження показало, що температура відіграє значну роль у поведінці мурах. У прохолодні дні мурахи в основному залишалися на траві, тоді як у теплі дні вони повзали вниз і відновлювали свою звичайну діяльність. Це свідчить про те, що хробаки маніпулюють мурахами вночі та рано вранці.

Дослідження підкреслює складність і витонченість цих паразитів і те, як мало ми все ще знаємо про них. Потрібні подальші дослідження, щоб виявити конкретні механізми, які дозволяють сосальщикам маніпулювати мозком мурашки. Хоча люди іноді можуть заразитися цими глистами, інфікування трапляється рідко, і люди є випадковими господарями.

джерело: The Guardian