Вчені кажуть, що найбільша сейсмічна подія на Марсі не була спричинена падінням метеорита

Міжнародна група вчених визначила, що найбільша сейсмічна подія, коли-небудь зареєстрована на Марсі в 2022 році, була не результатом удару метеорита, а скоріше величезними тектонічними силами в корі планети. Землетрус магнітудою 4.7 був виявлений посадковим модулем NASA InSight 4 травня 2022 року, і спричинив вібрацію, що резонувала через Марс щонайменше шість годин.

Відкриття цієї сейсмічної події дає цінну інформацію про геологічну активність Марса. Тектонічні сили, подібні до земних, відповідають за формування поверхні планети. Вивчаючи ці сили, вчені сподіваються отримати краще розуміння внутрішньої частини планети та її еволюції з часом.

Посадковий апарат InSight, який працює на Марсі з 2018 року, оснащений сейсмометром, призначеним для виявлення та вимірювання сейсмічної активності. Цей інструмент дозволив вченим точно виміряти розмір і місце сейсмічної події, надаючи важливі дані для подальшого аналізу.

Раніше вважалося, що падіння метеоритів є основною причиною сейсмічної активності на Марсі. Однак це останнє відкриття ставить під сумнів це припущення та підкреслює складну та динамічну природу планети.

Потрібні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти тектонічну активність на Марсі та її наслідки для минулого та майбутнього планети. Вивчення сейсмічних подій разом з іншими геологічними даними, зібраними посадковим модулем InSight, продовжить надавати цінну інформацію про внутрішню роботу Марса.

джерела:

– Посадковий апарат NASA InSight: https://mars.nasa.gov/insight

– Міжнародна група вчених: URL-адреса недоступна