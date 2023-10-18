Графен демонструє унікальні електронні властивості, якщо розмістити його в п’ять шарів

Нещодавнє дослідження Массачусетського технологічного інституту виявило нову електронну поведінку графена, коли він укладається в шари. Графен, шар вуглецю товщиною в один атом, відомий своєю міцністю та провідністю, і це нове відкриття може призвести до ще більшого потенційного застосування цього матеріалу.

Дослідження показало, що укладання графену в п’ять шарів за певним візерунком створює «мультифероїчний» стан, де він проявляє як нетрадиційний магнетизм, так і певний тип електронної поведінки. Мультифероїдні матеріали є рідкісними, і їх можна використовувати в електроніці для збільшення швидкості жорстких дисків при зниженні витрат на енергію. Традиційні магнітні жорсткі диски покладаються на електричний струм для перемикання мікроскопічних магнітів, які представляють двійкові дані. Однак, якби запам'ятовуючі пристрої були виготовлені з мультифероїдних матеріалів, таких як складений графен, ці магніти могли б перемикатися ефективніше та з меншою енергією.

Дослідники також виявили дві унікальні властивості шаруватого графену. По-перше, електрони в графені координували свій орбітальний рух, подібно до планет, що обертаються в одному напрямку. Крім того, електрони осіли в електронних «долинах», найнижчих енергетичних станах, доступних для них, і воліли осідати в одній долині над іншою. Така координація та перевага одній долині спостерігається лише в п’ятишаровому графені.

Команда змогла контролювати як магнетизм, так і електронні властивості графенових шарів. Це нове відкриття, яке вони назвали «ferro-valleytricity», пропонує новий погляд на поведінку графену та відкриває можливості для розробки більш ефективних пристроїв зберігання.

джерела:

– дослідження MIT