Ліки від втрати кісткової маси у астронавтів є перспективними

Було продемонстровано, що спеціально розроблений препарат запобігає втраті кісткової маси у мишей, що потенційно може бути корисним астронавтам на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Дослідники з Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі (UCLA) та Інституту Форсайта в Массачусетсі розробили препарат, який не тільки запобігає втраті кісткової маси у мишей, які живуть на МКС, але й збільшує їхню щільність.

Команда виявила, що мікрогравітація спричиняє зниження мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) на один відсоток за місяць впливу. Щоб боротися з цим, вони використали білок під назвою NELL-1, який регулює ріст кісток, і модифікували його, щоб створити препарат, відомий як BP-NELL-PEG, який діє на кісткову тканину без негативних побічних ефектів. Миші, які отримували BP-NELL-PEG, продемонстрували значне збільшення МЩКТ порівняно з контрольною групою.

Хоча цей прорив є перспективним для майбутніх космічних місій, включаючи тривале перебування в умовах мікрогравітації, немає інформації про те, коли можуть початися випробування NELL-1 на людях. Наразі лише одна компанія, Bone Biologics, розташована в Массачусетсі, провела клінічні випробування на людях із застосуванням NELL-1 для лікування дегенеративного захворювання диска в пілотній програмі в Австралії. Статус цього дослідження залишається невизначеним.

Незважаючи на потенційні ліки від втрати кісткової маси у астронавтів, необхідні додаткові дослідження для вирішення інших наслідків перебування в космосі для здоров’я, таких як зміни мозку. Наразі астронавти продовжуватимуть покладатися на регулярні заняття на біговій доріжці, щоб зменшити ризики, пов’язані з тривалими космічними місіями.

джерела:

– Каліфорнійський університет Лос-Анджелеса (UCLA)

– Інститут Форсайта

– Біопрепарати для кісток