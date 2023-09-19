Таємниця рожевих діамантів: вчені знайшли «відсутній інгредієнт» для формування

Нещодавно вчені зробили новаторське відкриття щодо утворення рожевих діамантів, відомих своєю рідкістю та вишуканою красою. Рожеві діаманти є одними з найдорожчих каменів у світі, і вони вже давно є бажаними для колекціонерів та любителів ювелірних прикрас. Більшість цих рідкісних дорогоцінних каменів, понад 90 відсотків, були виявлені на шахті Аргайл на віддаленому північному заході Австралії, яка нещодавно припинила роботу.

Питання про те, чому на шахті Аргайл було видобуто таку кількість рожевих діамантів, роками спантеличило дослідників. На відміну від більшості інших алмазних копалень, які розташовані посередині континентів, шахта Аргайл розташована на краю одного з них. У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, команда австралійських вчених виявила, що рожеві алмази були винесені на поверхню Землі в результаті розпаду першого суперконтиненту приблизно 1.3 мільярда років тому.

За словами провідного автора дослідження Х'юго Олірука з Університету Кертіна в Західній Австралії, два з трьох необхідних інгредієнтів для утворення рожевих діамантів були вже відомі. Першим інгредієнтом є вуглець, який має бути глибоко всередині Землі, щонайменше 150 кілометрів (93 милі) під поверхнею. Якщо вуглець буде дрібнішим, він перетвориться на графіт, речовину, набагато меншу цінність, ніж алмази.

Друга складова — точний тиск, необхідний для зміни прозорості діамантів і надання їм фірмового рожевого відтінку. Олірук пояснює, що застосування занадто малого тиску призведе до отримання прозорих діамантів, тоді як занадто сильний тиск призведе до того, що вони стануть коричневими. Варто відзначити, що велика частина алмазів, знайдених на шахті Аргайл, була менш цінного коричневого сорту.

Це нещодавнє відкриття проливає світло на процес утворення рожевих алмазів і дає цінну інформацію для пошуку подібних родовищ по всьому світу. Подальші дослідження в цій галузі можуть виявити додаткові джерела цих дуже затребуваних дорогоцінних каменів, запропонувавши більшу пропозицію на ринку. Дослідження підсилює привабливість і інтригу навколо рожевих діамантів, зміцнюючи їх репутацію одного з найбільш цінних і ексклюзивних каменів у світі.

джерела:

– Мюррей Рейнер, Відкриття рожевого діаманта може допомогти знайти нові родовища, Phys.org

– Traffic Studio #B, Рожеві діаманти неймовірно рідкісні — і дорогі. Вчені знають, що думають, що знають, як вони утворилися, Business Insider