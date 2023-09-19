Знайдено «відсутній інгредієнт» для рожевих діамантів, що відкриває двері для нових відкриттів

Вчені зробили новаторське відкриття, яке проливає світло на походження рожевих діамантів, одного з найдорожчих і затребуваних дорогоцінних каменів у світі. Більшість рожевих діамантів було розкопано на нині закритій шахті Аргайл на віддаленому північному заході Австралії, але причини великої кількості цих дорогоцінних каменів залишаються загадкою.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, команда австралійських дослідників показала, що рожеві алмази утворилися в результаті розпаду першого суперконтиненту приблизно 1.3 мільярда років тому. Ця подія вивела алмази на поверхню Землі, зробивши їх доступними для людей.

Провідний автор дослідження Х'юго Олірук з Університету Кертіна пояснив, що для утворення рожевих діамантів потрібні три інгредієнти. Перший — це вуглець, але не будь-який — він має бути глибоко всередині Землі, нижче 150 км. Друга складова — правильний тиск, щоб впливати на прозорість діамантів, перетворюючи їх із прозорих на рожеві. Нарешті, відсутній інгредієнт – це вулканічна подія, яка викинула алмази на поверхню Землі.

Використовуючи лазер, тонший за людську волосину, дослідники вивчили кристали у зразку гірської породи Аргайл і визначили, що алмази з’явилися 1.3 мільярда років тому, що на 100 мільйонів років пізніше, ніж вважалося раніше. Ця хронологія збігається з розпадом суперконтиненту, відомого як Нуна або Колумбія, який стався приблизно 1.8 мільярда років тому.

У цей період карколомних зіткнень величезний тиск змінив колір алмазів, надавши їм рожевого відтінку. Коли Нуна почала розпадатися, це активувало «шрам» від цих зіткнень, змушуючи магму вириватися крізь старий шрам і приносити з собою алмази.

Незважаючи на те, що шахта Аргайл закрита, це нове розуміння процесу утворення рожевих діамантів може допомогти в майбутніх спробах знайти подібні дорогоцінні камені. Території на околицях континентів, такі як Канада, Росія, південна Африка та Австралія, які також постраждали від розпаду Нуни, мають потенціал стати новими «раями рожевих діамантів».

Хоча очікується, що вартість рожевих діамантів продовжить зростати, оскільки пропозиція зменшиться, знайти більше цих рідкісних дорогоцінних каменів буде нелегким чи швидким завданням. Однак це відкриття прокладає шлях для продовження досліджень і можливого виявлення ще більш приголомшливих рожевих діамантів.

Джерело: Nature Communications.