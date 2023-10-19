Відбілені корали знайшли на неочікуваній глибині в Індійському океані

Дослідники з Плімутського університету зробили дивовижне відкриття щодо відбілювання коралів в Індійському океані. Вони знайшли докази відбілювання коралів на глибині до 90 метрів (295 футів) під поверхнею, глибини, які раніше вважалися стійкими до потепління океану. Дослідження, опубліковане в Nature Communications, показало, що до 80 відсотків рифів у деяких районах морського дна були пошкоджені підвищенням температури океану.

Традиційно вважалося, що глибші корали стійкі до потепління океану, оскільки вважалося, що більш прохолодні води, які вони населяють, залишаються відносно стабільними. Однак це дослідження показало, що це не так, потенційно піддаючи ризику кліматичні зміни рифи на однаковій глибині в усьому світі.

Дослідницька група використала комбінацію моніторингу на місці, підводних роботів і отриманих із супутника океанографічних даних для вивчення явища. Вони виявили, що навіть коли температура на поверхні залишалася стабільною, значне підвищення температури під поверхнею впливало на глибоководні корали. Це глибоководне знебарвлення відбувалося навіть тоді, коли мілкіші рифи не виявляли жодних ознак пошкодження.

Хоча дослідження виявило, що частини рифу відновилися, коли дослідники повернулися в 2020 і 2022 роках, результати все ще викликають занепокоєння. Очікується, що мезофотичні корали, знайдені на глибині 100-490 футів під поверхнею, пом’якшать екологічну шкоду, спричинену відбілюванням коралів на мілководді через потепління океану. Однак зараз ці корали також знаходяться під загрозою.

Вплив зміни клімату на океанографію регіону посилюється природними циклами, такими як Ель-Ніньо та диполь Індійського океану. Дослідники підкреслюють нагальну потребу розширити наше розуміння впливу цих змін на ці середовища, про які ми зараз маємо обмежені знання.

джерела:

– Дослідження опубліковано в Nature Communications

– дослідницька група Плімутського університету