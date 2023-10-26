Недавнє дослідження, опубліковане в Earth-Science Reviews, проливає нове світло на вимирання біоти Malvinoxhosan, стародавньої групи водних тварин, які колись населяли суперконтинент Гондвана. Протягом майже двох століть причина їх зникнення залишалася загадкою, але тепер дослідники вважають, що вони розкрили правду. Палець провини прямо вказує на зміну клімату.

Гондвана, яка охоплювала частини сучасної Африки, Південної Америки, Австралії, Антарктиди, Індостану та Аравійського півострова, була розташована поблизу Південного полюса. Протягом 5 мільйонів років рівень моря навколо Гондвани поступово знижувався, що зрештою призвело до вимирання біоти Мальвінокхосана.

Повторно проаналізувавши сотні скам’янілостей і вивчивши геологічні властивості порід, у яких вони були знайдені, дослідники змогли скласти хронологію подій. Скам’янілі шари біоти Мальвінокхосану відповідали невеликому зниженню рівня моря, що виявилося «димною рушницею», яка спровокувала ці події вимирання. Зміна клімату, спричинена падінням рівня моря, порушила океанські течії, вплинувши на океанічні процеси навколо Південного полюса.

Біота Мальвінокхосана, яка, як вважають, еволюціонувала, щоб вижити в більш прохолодних водах, не змогла адаптуватися до кліматичних змін, спричинених перебоями в океанічних течіях. Як наслідок, їх замінили більш адаптовані морські види, добре пристосовані до тепліших вод.

Ця подія вимирання мала руйнівний вплив на екосистему навколо Південного полюса, що призвело до колапсу біорізноманіття, яке триває й досі. Результати дослідження мають ширші наслідки, слугуючи попередженням про вразливість полярних середовищ та екосистем до змін рівня моря та температури.

Оскільки ми стикаємося з поточною кризою біорізноманіття, це дослідження підкреслює, наскільки чутливі екосистеми до зміни клімату, спричиненої діяльністю людини. Це яскраве нагадування про те, що будь-які незворотні зміни, які ми робимо сьогодні, матимуть постійні та далекосяжні наслідки для нашої планети.

FAQ

З: Що таке Гондвана?



Відповідь: Гондвана була суперконтинентом, який існував приблизно 420 мільйонів років тому і включав частини Африки, Південної Америки, Австралії, Антарктиди, Індійського субконтиненту та Аравійського півострова.

З: Якою була біота Мальвінокхосана?



A: Біота Malvinoxhosan була стародавньою групою водних тварин, які жили у водах навколо Гондвани. В основному він складався з трилобітів, двостулкових брахіопод, молюсків і голкошкірих.

З: Що спричинило вимирання біоти Мальвінокхосана?



Відповідь: Поступове зниження рівня моря порушило океанські течії навколо Південного полюса, що призвело до кліматичних змін, до яких біота Мальвінокхосана не змогла адаптуватися, що зрештою призвело до їхнього вимирання.

З: Що це дослідження говорить нам про поточну зміну клімату?



В: Дослідження підкреслює чутливість полярних середовищ та екосистем до змін рівня моря та температури. Це служить нагадуванням про незворотні наслідки кліматичних змін, спричинених діяльністю людини, для біорізноманіття.

З: Чи може екосистема навколо Південного полюса відновити свій історичний рівень біорізноманіття?



Відповідь: Екосистема не повністю відновилася після події вимирання, що свідчить про те, що втрата біорізноманіття, спричинена зникненням біоти Мальвінокхосан, мала тривалі наслідки.