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Німецькі фізики відкрили новий метод письма у воді

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Німецькі фізики відкрили новий метод письма у воді

Німецькі фізики розробили унікальний метод письма у воді та інших рідких субстратах. Більшість звичайних методів письма передбачає висічення ліній або нанесення чорнила на тверді підкладки, де міжмолекулярні сили допомагають написаним фігурам зберігати свою форму. Однак ці методи неефективні для поверхонь, занурених у рідини.

Німецька дослідницька група хотіла знайти спосіб «записати в рідину» без обмежень підкладки. Їм потрібен був метод, який міг би протистояти дисперсії намальованих ліній і використовувати маленьку «ручку», яка б не створювала турбулентності під час руху в рідкому середовищі.

Їхнє рішення полягало в тому, щоб помістити чорнило безпосередньо у воду та використовувати мікрокульку з іонообмінного матеріалу як ручку. Маленька кулька діаметром від 20 до 50 мікрон не створює завихрення. Змінюючи локальне значення рН води, намистина притягує частинки чорнила, дозволяючи писати або малювати літери чи символи.

Команда успішно продемонструвала свій метод у невеликій водяній бані, створивши візерунок розміром із назву букви «I». Їхній підхід є достатньо гнучким, щоб відтворити будь-який вид письма, у якому використовуються суцільні лінії. Метод потенційно може дозволити розриви між окремими літерами, вмикаючи та вимикаючи процес іонного обміну, а також стираючи або виправляючи те, що було «написано».

Дослідники також припускають можливість використання інших типів частинок, таких як ті, що нагріваються лазерами або індивідуально керованими мікроплавцями, щоб забезпечити можливість паралельного запису структур у воді та створення складних моделей щільності.

Хоча ця робота все ще знаходиться на попередніх стадіях, вона демонструє багатообіцяючий потенціал для нових способів письма та малювання на рідких субстратах.

Джерело: Small, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741

By Мамфо Брешіа

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