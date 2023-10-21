Дивовижне життя морських глибин розкривається на нових кадрах

Нещодавно оприлюднені кадри, зняті в таємничій «зоні сутінків» морських глибин, відкривають світ, що кишить життям. Ці кадри були зняті навколо Геологічних підводних гір поблизу Гавайських островів за допомогою глибоководного апарату під назвою Mesobot. Сутінкова зона відноситься до ділянок океану, куди не може проникнути сонячне світло, починаючи з глибини приблизно 100 метрів (330 футів).

Кадри демонструють низку захоплюючих організмів, включаючи довгі ланцюги істот, форми життя зі щупальцями та навіть кальмара, який випускає захисну чорнильну хмару. Ці організми складають найбільшу міграцію тварин на Землі, оскільки вони щодня мігрують з поверхневих вод у темні глибини, щоб сховатися протягом світлового дня. Ця міграція відіграє вирішальну роль у регулюванні океаном глобального клімату, транспортуючи вуглець із поверхневих вод у глибини океану, де він може поглинатися протягом тривалого часу.

Mesobot, на відміну від інших глибоководних дослідницьких апаратів, розроблений таким чином, щоб мати мінімальний вплив на глибоководне життя. Його тонкий дизайн і повільні гвинти не дозволяють йому відлякувати дику природу, з якою він стикається. Це важливо, враховуючи крихку природу глибоководних екосистем.

Глибоке море залишається в основному недослідженим, лише близько 25 відсотків морського дна адекватно нанесено на карту. Глибокоокеанські місії життєво важливі для відкриття та розуміння різноманітного та часто загадкового життя, яке існує на цих незвіданих територіях. Крім того, ці місії можуть виявити потенційні застосування для глибоководного життя, такі як розробка нових ліків. Дослідження показали, що морські безхребетні виробляють більше різноманітних антибіотиків, протиракових і протизапальних речовин, ніж будь-яка група наземних організмів.

Розуміння морської глибини та її мешканців має далекосяжні наслідки, особливо тому, що промислова діяльність, як-от глибоководний видобуток, стає все більш поширеною. Проливаючи світло на цей прихований світ, вчені сподіваються зберегти й захистити ці делікатні екосистеми та використати потенційні переваги, які вони мають.

джерела:

– Національне управління океанічних і атмосферних досліджень

– Океанографічний інститут Вудс-Хол