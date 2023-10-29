Бактерії з пластиковою дієтою Ключ до революції у переробці пластику

Дослідники з Північно-Західного університету зробили революційне відкриття у світі переробки пластику: бактерії, які мають надзвичайну здатність «їсти» пластик. Це відкриття може революціонізувати зусилля з переробки пластику та вирішити проблему зростаючого забруднення, спричинену пластиковими відходами.

Виробництво пластику досягло загрозливих темпів у понад 380 мільйонів тонн на рік, причому майже половина з них — одноразовий пластик. Незважаючи на широкі зусилля з переробки, фактично переробляється менше 5% усього пластику, в результаті чого значна його кількість потрапляє на звалища або забруднює наші екосистеми.

У дослідженні, опублікованому в Nature Chemical Biology, дослідники виявили, що звичайна бактерія під назвою Comamonas testosteroni, яка зазвичай зустрічається в ґрунті та осадах стічних вод, має здатність споживати пластик. Помітний апетит бактерії спостерігався в її розщепленні миючого засобу для прання, а також різних сполук, знайдених у пластику та рослинах.

Що робить цю бактерію особливо багатообіцяючою, так це її вроджена здатність розщеплювати пластик без необхідності будь-яких модифікацій. На відміну від інших бактерій, які потребують інженерних розробок і значних модифікацій, C. testosteroni вже володіє необхідними інструментами для перетравлення пластику.

За словами професора Людмили Арістільде, експерта з екологічної інженерії з Північно-західного університету, метаболічний процес бактерії є багаторівневим і добре інтегрованим. Це відкриття підкреслює невикористаний потенціал природних рішень для боротьби з пластиковими відходами. Використання потужності мікробіології може зіграти вирішальну роль у створенні економіки замкнутого циклу, зменшенні нашої залежності від пластмас на основі нафти та проклавши шлях до більш сталого майбутнього.

Крім того, дослідники виявили, що ця бактерія також може сприяти перетворенню перетравленого пластику в різні полімери, таким чином відкриваючи нові можливості для біотехнології. Ці види Comamonas мають потенціал для виробництва різних типів пластику, зменшуючи залежність від нафтохімічних речовин.

Хоча бактерія зараз не використовується на підприємствах з переробки відходів, її чудові можливості роблять її переконливим кандидатом для широкомасштабних операцій з переробки. Використовуючи пластикову дієту цієї бактерії, муніципальні та промислові зусилля з переробки можуть стати більш ефективними та ефективними у вирішенні кризи пластикових відходів.

Часті питання (FAQ)

Q: Що таке Comamonas testosteroni?

Comamonas testosteroni — це поширена бактерія, яка зустрічається в ґрунті та осадах стічних вод і здатна споживати пластик. Він має природні генетичні особливості, які дозволяють йому розщеплювати пластик, не вимагаючи істотних змін.

З: Чому переробка пластику важлива?

Переробка пластику має важливе значення для зменшення впливу пластикових відходів на навколишнє середовище. Переробляючи пластик, ми можемо полегшити навантаження на звалища, зберегти ресурси, зменшити забруднення та зменшити нашу залежність від пластику на основі нафти.

З: Скільки пластику зараз переробляється?

На жаль, менше 5% усього виробленого пластику переробляється. Більшість пластику потрапляє на звалища, сприяючи забрудненню навколишнього середовища та деградації екосистеми.

Питання: Чи всі типи пластику можна переробити?

Не всі типи пластику можна переробити, особливо в домашніх умовах. Різні фактори, такі як обмеження на підприємствах з переробки, поєднання пластику з іншими матеріалами та забруднення харчовими відходами, ускладнюють переробку певного пластику.

З: Як бактерії можуть допомогти у переробці пластику?

Такі бактерії, як Comamonas testosteroni, мають здатність розщеплювати пластик, що робить їх цінними союзниками у зусиллях із переробки пластику. Використовуючи ці бактерії, пластик можна ефективно перетравлювати та перетворювати на різні полімери, зменшуючи нашу залежність від пластмас на основі нафти.