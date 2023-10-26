Нові докази свідчать про те, що величезний астероїдний кратер похований під Австралією

Вчені продовжують розкривати захоплюючі таємниці нашої стародавньої планети, і останнє відкриття може назавжди змінити наше розуміння історії Землі. Геолог Ендрю Гліксон і його колега Тоні Єйтс опублікували новаторське дослідження в журналі Tectonophysics, яке розкриває переконливі докази існування масивного астероїдного кратера, похованого під Австралією.

Ця прихована підземна структура, відома як структура Деніліквін, демонструє діаметр, який оцінюється в понад 320 миль. Якщо це підтвердиться, це перевершить поточну найбільшу ударну структуру на Землі — кратер Вредефорт у Південній Африці, ширина якого становить близько 100 миль. Примітно, що структура Deniliquin навіть перевищить розміри кратера Чиксулуб, який, як вважають, відповідальний за загибель динозаврів.

Дослідження Гліксона висвітлює ключові особливості, які підтверджують те, що структура Deniliquin є місцем падіння астероїда. Магнітні дані області демонструють симетричний візерунок брижів у корі, що оточує ядро, що вказує на інтенсивні магнітні сили, створені під час колосального удару.

Виникає питання: як така величезна споруда так довго залишалася прихованою під поверхнею Австралії? Гліксон припускає, що протягом мільйонів років структура зазнала ерозії, поступово зменшуючи свою помітність. Подібно до того, як крапля води бризкає вгору з короткочасного кратера, схожого на підняте ядро ​​місця падіння астероїда, структура Деніліквін повільно витримала випробування часом.

Це приголомшливе відкриття ілюструє не лише динамічну історію нашої планети, але й величезний вплив Всесвіту на наше власне подвір’я. З постійним прогресом у наукових дослідженнях ми можемо передбачити подальші відкриття про давнє минуле Землі та глибокі події, які сформували наш світ, яким ми його знаємо.

FAQ

З: Що таке структура Deniliquin?

Структура Деніліквін — це масивний підземний астероїдний кратер, потенційно похований під Австралією, діаметр якого оцінюється в понад 320 миль.

З: Як структура Deniliquin порівняно з іншими відомими ударними структурами?

Якщо це буде підтверджено, структура Деніліквін стане найбільшою відомою ударною структурою на Землі, перевершивши кратер Вредефорт у Південній Африці та навіть кратер Чиксулуб, пов’язаний з вимиранням динозаврів.

З: Як структура Deniliquin залишалася прихованою так довго?

Протягом мільйонів років ерозія поступово зменшувала помітність структури Деніліквін, ускладнюючи її виявлення з поверхні Землі.

З: Які докази підтверджують те, що структура Деніліквін є місцем падіння астероїда?

Магнітні зчитування області виявляють симетричні візерунки брижів у корі, що оточує ядро, які є характерними особливостями, створеними інтенсивними магнітними силами, вивільненими під час масивного удару.