Вчені ідентифікують тригери для бактеріальних патогенів, відкриваючи двері для нових стратегій лікування

Нове дослідження, проведене в Університеті Невади, Лас-Вегас (UNLV), проливає світло на шкідливі бактерії та те, як вони активують певні гени, які викликають захворювання в організмі людини. Під керівництвом мікробіолога Гелен Вінг команда міждисциплінарних вчених зосередила свою увагу на Shigella, смертельно небезпечному бактеріальному патогені, який викликає такі симптоми, як спазми в животі, лихоманка та діарея. За оцінками Центрів з контролю та профілактики захворювань, щороку інфекції Shigella призводять до 600,000 XNUMX смертей у всьому світі.

Одним із ключових відкриттів, зроблених дослідниками, є роль основного білка під назвою VirB, який діє як «перемикач», що змушує бактерію викликати захворювання у людей. Білок зв’язується з ДНК шигел, активізуючи хворобу. Проте дослідження показало, що втручання в процес зв’язування VirB потенційно може запобігти захворюванню Shigella.

Дослідження, опубліковане в журналі mBio, заслужило визнання як «Вибір редактора». Коли в білку VirB вносяться заміни, він втрачає здатність активувати гени вірулентності в Shigella, фактично роблячи бактерію неінфекційною. Це відкриття відкриває можливість розробки методів лікування, спрямованих на білок VirB для боротьби з інфекціями Shigella.

Команда мікробіологічної лабораторії UNLV прагне краще зрозуміти ці білки-перемикачі, які можуть перетворювати зазвичай нешкідливі бактерії на агресивні патогени. Кінцева мета полягає в тому, щоб розкрити методи контролю хвороботворних бактерій і потенційно розробити нові ліки, спрямовані на ці білки.

Наслідки цього дослідження поширюються не тільки на Shigella на інші патогени. Вчені вважають, що подібні підходи можуть бути застосовані до інших клінічно значущих бактерій шляхом націлювання на різні білки, залучені до вірулентності захворювання. Розуміючи функціонування та взаємодію цих білків, вчені сподіваються покращити стратегії лікування та полегшити тягар інфекційних захворювань у всьому світі.

Однією з ключових молекул, які беруть участь у процесі зв’язування, є цитидинтрифосфат (CTP), який має вирішальне значення для регуляції VirB. Втручаючись у зв’язування CTP, дослідники сподіваються розробити стратегії лікування, які можуть мінімізувати вплив шкідливих бактерій, таких як Shigella.

Це дослідження знаменує собою важливий крок вперед у розкритті тригерів бактеріальних патогенів і відкриває двері до нових шляхів лікування та профілактики. Розуміючи механізми, які дозволяють бактеріям спричиняти захворювання, вчені можуть розробити ефективніші стратегії боротьби з цими інфекціями та покращити глобальне здоров’я.

Джерело: Університет Невади, Лас-Вегас [немає URL]