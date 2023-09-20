Нове дослідження показує, що гідророзрив за допомогою рідкого CO2 може викликати невеликі поштовхи

Нове дослідження показало, що фрекінг, незалежно від того, чи проводиться він з рідким вуглекислим газом (CO2) чи водою, може викликати невеликі поштовхи. Це дослідження підтверджує, що поштовхи викликані тими самими процесами, які потенційно можуть призвести до більших, руйнівних землетрусів.

Фрекінг, або гідравлічний розрив, передбачає закачування рідини під поверхню Землі для видобутку нафти та природного газу. Хоча традиційні методи гідророзриву використовують стічні води, це конкретне дослідження було зосереджено на використанні рідкого CO2. Фрекінг з рідким CO2 має додаткову перевагу поглинання вуглецю, зменшуючи його внесок у збереження тепла в атмосфері.

Оцінки свідчать про те, що розрив вуглекислого газу може щорічно економити стільки вуглецю, скільки один мільярд сонячних панелей. Це робить його більш екологічним варіантом порівняно з фрекінгом стічних вод, оскільки він утримує вуглець під землею та не потрапляє в атмосферу.

Дослідження, опубліковане в журналі Science, вказує на те, що дані про тремтіння в результаті фрекінгу CO2, ймовірно, також можна застосувати до фрекінгу на водній основі. Обидва методи можуть потенційно викликати сейсмічну активність.

Раніше сейсмологи обговорювали джерело цих поштовхів, дехто припускав, що вони були спричинені сильними землетрусами, які відбувалися далеко, а інші припускали, що це шум, створений діяльністю людини. Встановивши сейсмометри навколо місця гідророзриву в Веллінгтоні, штат Канзас, дослідники змогли визначити, що підземні поштовхи справді були пов’язані з ін’єкціями рідини.

Моніторинг цих видів діяльності має вирішальне значення для розуміння деформації гірських порід і відстеження руху рідин після закачування. Експерименти з моделюванням можуть допомогти визначити безпечний тиск закачування рідини, щоб мінімізувати ймовірність ініціювання руйнівної сейсмічної активності. Однак наявність невідомих несправностей ускладнює прогнозування результату в усіх випадках.

Це дослідження проливає світло на потенційний вплив фрекінгу на сейсмічні дії та підкреслює необхідність ретельного моніторингу та регулювання для пом’якшення ризиків, пов’язаних із цим процесом.

джерела:

– Шанхо Нійогі, Абхіджит Ґош, Абхаш Кумар і Річард В. Хаммак. «Сигнали тремору під час закачування рідини генеруються ковзанням розлому». Наука.

– UC Riverside. «Розрив може спричинити невеликі поштовхи, незалежно від використовуваної рідини». ScienceDaily, 4 серпня 2023 р.