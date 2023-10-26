Нове розуміння континенту, що зникає

Геологів давно захоплює головоломка континентів Землі, яка постійно змінюється. Нещодавній прорив команди з Утрехтського університету в Нідерландах пролив світло на континент, який таємничим чином зник мільйони років тому. Відома як Арголенд, ця суша завдовжки 5,000 км відкололася від західної Австралії приблизно 155 мільйонів років тому. Однак його місцезнаходження досі залишалося загадкою.

Ключ до розгадки цієї таємниці лежав під поверхнею океану, де величезна «порожнеча», відома як Абісальна рівнина Арго, давала ключові підказки. Використовуючи структуру морського дна, дослідники дійшли висновку, що Арголанд дрейфував на північний захід, зрештою осівши під островами Південно-Східної Азії. Всупереч очікуванням, під цими островами не виявлено великого континенту. Натомість були знайдені лише залишки невеликих континентальних уламків, оточених набагато давнішими океанічними басейнами.

Вчені з Утрехтського університету вирушили в подорож, щоб з'ясувати, що сталося зі зниклою землею. Вони виявили, що ще один «загублений» континент, який знайшли в 2019 році, занурився в мантію Землі, залишивши позаду лише верхній шар, який утворив гори Південної Європи. Однак Арголанд не залишив після себе таких останків.

Це відкриття підкреслює важливість розуміння геологічного минулого Землі. Геолог Дуве ван Хінсберген пояснив, що реконструкція колишніх суперконтинентів і розуміння географії Землі в попередні епохи є життєво важливими для розуміння таких процесів, як еволюція біорізноманіття, клімату, пошуку сировини та розуміння гірських утворень і тектоніки плит.

Протягом семи років досліджень команда виявила, що Арголенд розколовся на різні фрагменти, які вони назвали Аргопелаг. Ці мікроконтинентальні фрагменти були розділені більш давніми океанічними басейнами, схожими на інші затоплені континенти, такі як Велика Адрія та Зеландія. Фрагменти прибули на свої нинішні місця приблизно 300 мільйонів років тому, і сьогодні вони лежать глибоко під пишними джунглями Індонезії та М’янми.

Цей прорив не тільки дає нові знання про геологію Південно-Східної Азії, але й поглиблює наше розуміння динамічного минулого Землі та механізмів, які формують нашу планету.

FAQ

П: Чому Арголенд вважали загадкою?

Відповідь: Арголенд, континент, який відокремився від західної Австралії, зник, що змусило експертів спантеличити його місцезнаходження.

З: Як була розкрита таємниця Арголандії?

В: Дослідники з Утрехтського університету використовували структуру морського дна, щоб відстежити дрейф Арголенду, який опинився під островами Південно-Східної Азії.

З: Що дослідники виявили про Арголенд?

В: Всупереч очікуванням, під островами Південно-Східної Азії не виявлено великого континенту. Замість цього були виявлені невеликі фрагменти континенту, оточені більш древніми океанічними басейнами.

З: Яке значення вивчення геологічного минулого Землі?

A: Розуміння геологічної історії Землі є життєво важливим для розуміння таких процесів, як еволюція біорізноманіття, зміна клімату, розвідка ресурсів, формування гір і тектоніка плит.

З: Як дослідники назвали фрагменти Арголандії?

Відповідь: Дослідники назвали фрагменти Аргопелаг, що представляють мікроконтинентальні фрагменти, розділені більш давніми океанічними басейнами.

джерела: Утрехтський університет (URL)