Роль магнітного хвоста Землі в утворенні води на Місяці

Нещодавнє дослідження пролило світло на походження води на Місяці та припустило, що хвилі електронів у хвості магніту Землі можуть бути відповідальними за генерацію замороженої H2O на поверхні Місяця. Хоча про наявність льоду на Місяці було відомо вже деякий час, джерело цієї води залишалося загадкою.

Дослідження під керівництвом Шая Лі з Гавайського університету пов’язує наявність води на Місяці з областю навколо Землі, відомою як магнітосфера. Магнітосфера діє як щит, захищаючи Землю від сонячного та космічного випромінювання.

Коли Місяць обертається навколо Землі, він проходить через хвіст магнітосфери, який є подовженим хвостом, утвореним сонячним вітром, що штовхає магнітосферу. Цей хвіст містить високозаряджені частинки, включаючи електрони та іони. Магнітний хвіст захищає Місяць від заряджених частинок, але дозволяє світлу досягати місячної поверхні.

Дослідження, засноване на даних, зібраних індійським космічним кораблем Chandrayaan-1, показало, що утворення води на Місяці не зменшилося, як очікувалося, коли він проходив через хвіст магніту. Попередні дослідження припускали, що утворення води на місячній поверхні в основному відбувається за рахунок іонів водню в сонячних вітрах. Однак дослідники виявили, що в хвості магнітоутворення повинні бути додаткові джерела утворення води.

Дослідники припускають, що високоенергетичні електрони в хвості магніту реагують з місячним ґрунтом, вивільняючи захоплений водень, який потім може утворювати воду. Планується подальше дослідження вмісту води на полюсах Місяця в різні моменти проходження Місяця через хвіст магніту, щоб краще зрозуміти цей процес.

Це дослідження є важливим, оскільки воно допомагає вченим знайти джерела води на Місяці, що матиме вирішальне значення для майбутніх довготермінових місячних місій і, можливо, для створення людських поселень.

джерела:

1 НАСА

2. Space.com

3. Наукова тривога