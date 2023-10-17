Таємничі «співаючі» плазмові хвилі, що оточують Меркурій

Вчені зробили захоплююче відкриття про найменшу планету нашої Сонячної системи Меркурій. Під керівництвом астронома Міцунорі Озакі з університету Канадзава в Японії дослідники виявили «співаючі» плазмові хвилі навколо Меркурія, що може розширити наше розуміння магнітного середовища планети.

Меркурій унікальний тим, що йому не вистачає сильного магнітного поля через його близьке розташування до сонця. Відкриття цих плазмових хвиль або «свистячих» звуків є важливим, оскільки вони зазвичай спостерігаються та записуються в атмосферах таких планет, як Земля, Юпітер і Сатурн. Однак це перший випадок, коли такі хвилі були виявлені навколо Меркурія, планети з майже відсутньою атмосферою через постійне бомбардування сонячними вітрами та радіацією сонця.

На відміну від Землі, яка має постійні радіаційні пояси, як озоновий шар, щоб уловлювати сонячне випромінювання, Меркурій не має такого захисту. Таким чином, це нове відкриття відкриває можливості для вивчення того, як сонячний вітер формує слабке магнітне поле Меркурія.

Останніми місяцями з’явилися й інші цікаві факти про Меркурій. Незважаючи на відсутність атмосфери, планета має своє унікальне полярне сяйво. Крім того, Меркурій відомий своєю швидкою орбітою навколо Сонця, здійснюючи один оберт лише за 88 земних днів. Дивно, але це не найгарячіша планета в нашій Сонячній системі; це звання належить Венері завдяки її щільній атмосфері. Крім того, вчені помітили, що Меркурій поступово стискається, і це явище спантеличило дослідників протягом багатьох років.

Це відкриття плазмових хвиль навколо Меркурія розширює наші знання про планету та її магнітне середовище. Це надає вченим нові можливості глибше заглибитися в таємниці Меркурія та краще зрозуміти вплив сонячного вітру на цю скелясту планету.

джерела:

– Університет Канадзава

– Наукова тривога