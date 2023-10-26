Вражаюче відкриття: незаймані коралові рифи виявлені на Галапагоських островах

Вчені на борту дослідницького судна Falkor зробили надзвичайну знахідку у водах навколо Галапагоських островів. Використовуючи найсучасніший робот ROV SuBastian, який може досліджувати глибини до 4,500 метрів, дослідники змогли відкрити два раніше невідкриті холодноводні коралові рифи. Ці надзвичайні рифи, розташовані на глибині від 370 до 420 метрів під поверхнею, додали новий вимір до нашого розуміння морського заповідника Галапагоських островів.

Довжина більшого з двох рифів становить понад 800 метрів, еквівалентна восьми футбольним полям, тоді як менший риф простягається на 250 метрів. Що справді примітно в цих коралових утвореннях, так це багатство видів кам’янистих коралів, які вони живуть, що свідчить про те, що вони плекали морське біорізноманіття протягом тисяч років. Це захоплююче відкриття ґрунтується на знахідці, зробленій у квітні 2023 року, коли вчені на борту науково-дослідного судна Atlantis Океанографічного інституту Вудс Хоул спочатку виявили глибокі коралові рифи в Галапагоському морському заповіднику.

Основною метою експедиції було використання технології лазерного сканування для створення карт цих рифів із надзвичайно високою роздільною здатністю. Завдяки використанню лазерних сканерів, здатних створювати карти з двоміліметровою роздільною здатністю, дослідники змогли ідентифікувати різноманітні організми, що мешкають на морському дні. Традиційно технології підводного картографування були обмежені у своїй здатності отримувати зображення живих організмів через їхню грубу роздільну здатність. Однак цей проривний метод лазерного сканування відкрив нові можливості для вивчення підводних екосистем у безпрецедентних деталях.

Окрім відкриття коралових рифів, вчені також натрапили на дві раніше невідомі підводні гори. Ці підводні гори, підозрювані в наявності на основі супутникових даних, тепер підтверджені та ретельно нанесені на карту за допомогою передових технологій. Ця цінна інформація не тільки сприяє науковому розумінню, але й формує основу для ефективного прийняття рішень щодо збереження та збереження цих унікальних екосистем.

Дирекція Галапагоського національного парку визнала важливість цього дослідження, підкресливши важливість геологічної динаміки у формуванні глибоководних екосистем. Постійно досліджуючи та картографуючи ці віддалені регіони, ми гарантуємо, що Галапагоські острови залишаються яскравим прикладом краси природи та екологічної важливості.

Питання та відповіді:

З: Що зробило відкриття коралових рифів на Галапагоських островах таким значущим?

В: Відкриття цих незайманих коралових рифів розширює наші знання про глибокі рифи в морському заповіднику Галапагоських островів і підкреслює їх багате розмаїття видів кам’янистих коралів.

З: Як ці рифи були досліджені та нанесені на карту?

Відповідь: Вчені використали вдосконалений робот ROV SuBastian і технологію лазерного сканування, які створили карти з двоміліметровою роздільною здатністю, здатні ідентифікувати організми, що живуть на морському дні.

З: Які ще знахідки були зроблені під час експедиції?

Відповідь: Окрім коралових рифів, дослідники виявили дві незнайомі підводні гори, підтвердивши їхнє існування та ретельно відобразивши їх у високій роздільній здатності.

З: Чому ці відкриття важливі для Галапагоських островів?

В: Дані, зібрані під час цієї експедиції, сприяють розумінню та збереженню Галапагоського національного морського заповідника та східного тропічного тихоокеанського морського коридору, підкреслюючи роль глибоководних середовищ існування в підтримці здоров’я наших океанів.