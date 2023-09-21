Відкриття найдавнішої у світі споруди, побудованої людиною, проливає нове світло на перші людські технології

Британські та африканські археологи зробили революційне відкриття в південній Африці – доказ існування найдавнішої у світі споруди, побудованої людиною. Ця вражаюча споруда, побудована вимерлим видом людей понад півмільйона років тому, була знайдена на півночі Замбії в заболоченій землі. Вважається, що конструкція, зроблена з обробленої деревини, слугувала піднесеною доріжкою або платформою через болотисту місцевість або заболочену місцевість.

Ця нещодавно знайдена споруда принаймні вдвічі старша за будь-яку іншу відому споруду, створену людиною. Очікується, що його відкриття революціонізує археологічне розуміння ранніх людських технологій і когнітивних здібностей. Це свідчить про те, що ранні люди мали складні навички в інженерії та теслярстві набагато раніше, ніж вважалося раніше.

Доріжка або платформа, побудована людьми, є лише невеликою частиною більшого доісторичного людського поселення вздовж південного берега річки Каламбо. Це місце знаходиться в безпосередній близькості від чудових природних чудес водоспаду заввишки 235 метрів і каньйону глибиною 300 метрів. Унікальний місцевий рельєф, який включає болота, озера та прирічкові ліси, ймовірно, привернув туди ранніх мисливців-збирачів.

Археологи також знайшли кам’яні інструменти, які використовувалися для різання, рубання та шкрябання, а також, можливо, вогнище для приготування їжі. Доісторичні люди, які жили в цій місцевості, були представниками вимерлого виду Homo heidelbergensis, який процвітав між 600,000 300,000 і XNUMX XNUMX років тому. На той час Homo heidelbergensis вже колонізував Африку, Західну Азію та Європу, але з часом вимер, можливо, через конкуренцію з більш розвиненими видами людини, такими як Homo sapiens і неандертальці.

Протягом останніх чотирьох років дослідницький проект «Глибоке коріння людства», спільний між Великою Британією, Бельгією та Замбією, очолював археологічні дослідження. Методи люмінесцентного датування були використані для визначення віку споруди та інших знахідок. За словами професора Ларрі Бархема, керівника проекту, це відкриття кине виклик існуючим уявленням про вимерлі людські види та дасть нове розуміння еволюції людини.

джерела:

– Природа, Том/Вип.: Вип. 582, випуск 7812, сторінки 468-471 (2020)

– дослідницький проект Deep Roots of Humanity та Ліверпульський університет

Визначення:

– Піднесена доріжка: піднесена доріжка, яка часто будується як засіб перетину складної місцевості, наприклад болотистої місцевості або водно-болотних угідь.

– Доісторичний: Посилання на період до записаної історії, як правило, час до розвитку письмової мови та винайдення систем письма.

– Люмінесцентне датування: метод, що використовується для визначення віку мінералів або артефактів шляхом вимірювання накопиченого випромінювання з часом.