Новий астероїд «Полігімнія» викликає питання про невідомі елементи

Недавнє дослідження, проведене Університетом Арізони, виявило астероїд під назвою «Полігімнія», який кидає виклик відомим елементам на Землі. Дослідження, опубліковане в European Physical Journal Plus, показує, що Polyhymnia має щільність вищу, ніж будь-який елемент, знайдений на нашій планеті, що свідчить про існування елемента, який наразі відсутній у нашій періодичній таблиці.

Полігімнія розташована в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером і відноситься до категорії «навколоземних» астероїдів через близькість до нашої планети. Хоча астероїди можуть здаватися неважливими, їхній склад зачаровує як астрофізиків, так і вчених NASA. Насправді NASA активно переслідує Polyhymnia, щоб отримати зразки та подальше дослідження його властивостей.

Йоганн Рафельскі, професор фізики з Університету Арізони, прокоментував відкриття, заявивши, що якщо астероїди, такі як Полігімнія, містять надважкі елементи, це викликає питання про те, як ці елементи утворилися і чому вони не були виявлені в іншому місці. Щільність Polyhymnia перевершує навіть найщільніші відомі елементи на Землі, такі як Осмій, який відомий тим, що має найбільшу кількість протонів.

Команда Університету Арізони класифікувала Polyhymnia як «CUDO» (Compact Ultradense Object), що вказує на наявність компонентів, які наразі невідомі людству. Вважається, що цей елемент залишається стабільним з атомним номером 164, що вказує на значно вищу щільність, ніж будь-який елемент, який ми зараз знаємо.

NASA вже почало розробляти плани запуску безпілотного космічного корабля для вивчення та отримання зразків з Полігімнії. Ця місія стала результатом нещодавньої співпраці між Університетом Арізони та NASA, яка успішно повернула зразки з астероїда під назвою Бенну. Було виявлено, що ці зразки багаті вуглецем, що свідчить про можливість наявності цінних металів в астероїдах.

Відкриття Полігімнії та її особливої ​​щільності піднімає хвилюючі питання про існування невідомих елементів у Всесвіті та про те, як вони утворюються. Майбутня місія з вивчення та отримання зразків з цього астероїда дасть цінну інформацію про таємниці нашої Сонячної системи.

Визначення:

– Астероїд: невелике кам’яне тіло, яке обертається навколо Сонця, зазвичай знаходиться в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.

– Щільність: маса речовини на одиницю об’єму.

– Елемент: речовина, яку неможливо розкласти на простіші речовини хімічним шляхом. Елементи в періодичній системі представлені символами.

– Періодична таблиця: табличне розташування хімічних елементів, організоване на основі їх атомного номера, електронної конфігурації та повторюваних хімічних властивостей.

– Протон: субатомна частинка з позитивним зарядом, що міститься в ядрі атома.

джерела:

– Дослідження опубліковано в European Physical Journal Plus

– прес-реліз університету Арізони